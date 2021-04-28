В 25 километрах от Самары в поселке Петра Дубрава находится частный музей "Мотомир Вячеслава Шеянова". Здесь представлена самая полная в мире коллекция тяжелых мотоциклов "золотого века" - с 1930 по 1945 год.

На байках в музее можно не только посидеть для фото, но и прокатиться. Все экземпляры на ходу. Фото: Официальная страница "Мотомир Вячеслава Шеянова"

Создатель уникального музея - бизнесмен Вячеслав Шеянов. Вместе со своими сподвижниками он по гайке, по болтику из самых дальних уголков - Северной Америки, Европы и Азии - собрал 104 мотоцикла и еще 410 - в поиске. Главное - чтобы машина была в серийном производстве. Мотоциклы привозят сильно "потрепанными", с дырками от пуль.

Некоторые выставленные в музее "железные кони" прошли не один бой. В среднем нужен год, чтобы по обрывкам старых чертежей и фотографиям восстановить один экземпляр. Ядро сегодняшней коллекции - мотоциклы, объем двигателя которых превышает 800 кубов. Во времена их производства они стоили как дом, но мотолюбители готовы были отдавать любые деньги. Такие мотоциклы выпускали только в 14 странах. В "Мотомире" они собраны полностью. Экспонаты можно условно разделить на три блока. Военные - самые мощные, проходимые и надежные, гражданские и трициклы - это трехколесные и гусеничные боевые машины. Любимцы публики - стоящие в ряд немецкие BMW, завораживающе красивый "Белый тигр" и всем известные "харлеи". Здесь есть и советские красавцы.

Некоторые экземпляры действительно уникальные. Как, например, раритетный Kurogane Typ 95, который считают японским "братом" Harley-Davidson. С 1920-х годов американцы поставляли мотоциклы для японской полиции, но в конце 1930-х японцы разорвали деловые отношения и подписали контракт с местным производителем. Так появился Kurogane - в переводе "Черное железо". Во многом он был копией американской модели, но было и много оригинальных решений. В мире таких мотоциклов осталось только три, два из которых - в самарском музее. Один из любимчиков посетителей музея - немецкий Windhoff 750. Ганс Виндхофф вместе с инженером Йозефом Даубеном создали конструкцию, опередившую время: это был мотоцикл без рамы, все крепилось к двигателю. Машина разгонялась до 120 километров в час. Впрочем, мотоцикл был слишком дорог, поэтому через четыре года после старта производства, не выдержав конкуренции с BMW и DKW, компания Windhoff свернула производство.

В мире сохранилось всего несколько экземпляров немецкого Windhoff 750. Фото: Официальная страница "Мотомир Вячеслава Шеянова"

В коллекции музея также один из первых в мире мотоциклов, немецкий Mars А-20, выпущенный в 1921 году, когда еще никто не знал, как должен выглядеть мотоцикл. Эту модель называли "Белый Марс" - именно в таком цвете выпускались большинство A-20. Музейный экспонат - тоже белый. A-20 по праву считается инженерным и дизайнерским шедевром. В "Мотомире" есть экземпляр, который полностью соответствует мотоциклу из парка полиции Лос-Анджелеса 1930-1940 годов - Harley-Davidson UH. Это самый крупный и тяжелый, при этом очень маневренный, довоенный мотоцикл. Он был выпущен в количестве менее 700 штук и считается наиболее редким представителем серии U. Вообще у каждого из музейных "харлеев" интересная судьба. Например, на одном написано USN - аббревиатура военно-морского флота США. Около номера двигателя и года выпуска 1940 стоит маленький значок якоря. То есть на нем морская армия передвигалась по суше. Из отечественных мотоциклов в музее есть "выпускник" "Подольского механического завода" - армейский ПМЗ А-750. В шутку мотолюбители расшифровывали аббревиатуру "попробуй, может, заведется". Эту модель использовали не только для армии, но и для НКВД и гражданских нужд - мотоцикл охотно приобретали как горожане, так и сельские жители.

Мотоцикл подольского завода ПМЗ А-750 в шутку называли "попробуй, может, заведется". Фото: Официальная страница "Мотомир Вячеслава Шеянова"

- Мы не просто двадцать лет собираем элиту "золотого века" мотостроения, мы ее оживляем. Каждый экспонат "Мотомира" - это своего рода машина времени, - уверен Вячеслав Шеянов.

Прокатиться на этой "машине времени" может любой посетитель музея. Все мотоциклы на ходу. Это предмет гордости для создателей экспозиции и чистый восторг для коллекционеров и мотолюбителей. Кстати, 30 мотоциклов еще до открытия музея участвовали в Московском международном автомобильном салоне. В Петра Дубраве любят вспоминать, что один из посетителей салона - японец - делегат от Mitsubishi, - увидев мотоцикл Rikio Type 97 с иероглифом "Доблесть. Родина", от наплыва чувств разрыдался. Японца до сих пор считают самым искренним и благодарным другом музея.

Кстати

Грязи не боялся

Немецкий полугусеничный тягач NSU Kettenkrad HK 101 (на фото) - одно из немногих средств передвижения, способных действовать в условиях распутицы на фронте. Его начала делать в 1940 году компания NSU, которая получила от военных заказ на разработку легкого мобильного тягача.

Официальная страница "Мотомир Вячеслава Шеянова"

Ценность этого экземпляра коллекции музея в том, что Kettenkrad был выпущен еще в военное время - в 1944 году. Большая часть машин тех лет либо была уничтожена в боях, либо использовалась в настолько жестких условиях, что не дожила до наших дней. К примеру, в конце Второй мировой войны в целях экономии авиационного топлива самолеты перестали сами выезжать на взлетную полосу - вытягивать их туда стало работой "Кеттенкрадов", которые зачастую трудились с перегрузкой. Эта машина могла свободно передвигаться по грязи и даже по болоту благодаря незначительному давлению на грунт. Масса NSU Kettenkrad составляла 1235 кг. Он мог перевозить груз в 325 килограммов и буксировать прицепы массой до 450 килограммов. У "Кеттенкрада" каждое звено гусеницы было на двух игольчатых подшипниках с пресс-масленками, что обеспечивало ему очень легкий ход. По шоссе он мог гнать со скоростью до 70 км/ч. На гусеницы крепились обрезиненные "башмаки", чтобы не портить асфальт. Были и недостатки: расположение двух топливных баков по сторонам от пилота делало машину уязвимой под обстрелом.