Городские власти объявили о начале отключения горячего водоснабжения на профилактику с 11 мая. На портале основного поставщика тепла и горячей воды уже открыли для москвичей график будущих отключений. Но, как выяснил корреспондент "РГ", эти планы может скорректировать погода.

Напомню, в прошлом году, в разгар пандемии коронавируса, горячую воду в Москве отключили только в июле - чтобы москвичи на самоизоляции не подверглись еще большему дискомфорту. В этом сезоне, по словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, должно было идти все по плану. Отключение запланировали начать после праздников. Продолжительность его в каждом доме - не более 10 дней при нормативе 14 дней. По словам заммэра, этого вполне достаточно для проведения профилактических работ на сетях без потери их качества. Завершиться эти работы должны к 1 сентября.

Но апрель в канун мая принес москвичам дождь со снегом, а по ночам даже заморозки. При такой погоде по федеральным нормам отключать отопление в многоквартирных домах нельзя. Это можно делать лишь тогда, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха держится на уровне выше +8 градусов. "С учетом такой погоды графики отключений могут быть скорректированы, - рассказал "РГ" главный инженер Московской объединенной энергетической компании Роман Коровин. - Но в любом случае будут проверены и отремонтированы все 17 тысяч километров теплосетей столицы".

Москвичам он посоветовал уточнять графики отключения горячей воды ближе к планируемой дате на портале moek.ru.