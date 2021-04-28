Политолог: Зеленский продает газ по завышенным ценам

По причине действий президента Украины Владимира Зеленского газ в стране продается населению по завышенным ценам, то есть глава государства совершил аферу, о которой многие только мечтали, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Такое мнение он высказал в эфире украинского телеканала "Первый независимый".

Речь идет о запуске на Украине рынка газа. Себестоимость одного кубометра, отметил политолог, составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), а монополисты продают его населению по цене в 2-2,5 раза выше.

Как заявил Корнейчук, "Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается".

С 1 мая на Украине бытовых потребителей газа переводят на так называемые "годовые тарифы", которые зачастую практически в два раза выше существующих. Так, у большинства поставщиков кубометр газа будет стоить 7,99 гривны (21,5 рубля), а у некоторых - 13,5 гривны (36,3 рубля). Сейчас стоимость кубометра в среднем составляет около 7 гривен (18,8 рубля).