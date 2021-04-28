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28.04.2021 19:05
Рубрика: Экономика

Водород дороже денег

Помогут ли чистой энергетике дешевые кредиты
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Почти нулевые процентные ставки в развитых странах позволяют инвестировать во многие первоначально убыточные проекты, долгое время не генерирующие никакой прибыли. Яркий пример этого - развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европе. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе Национального нефтегазового форума.

По его словам, для финансирования проектов, которые окупаются 20 лет, огромное значение имеет, какая будет ставка по кредиту - 2-3% или 8-9%, и в России она выше, чем в Европе.

Правительство поможет проектам водородной энергетики

По аналогии может сложиться ситуация с планами по развитию водородной энергетики в нашей стране. Разговоры о предоставлении льготных кредитов водородным проектам ведутся, но пока решения не принято. Только строительство дополнительных мощностей атомной генерации для водородного кластера на Сахалине оценивается в 170-200 млрд рублей.

Эксперты считают, что переоценивать роль "легких кредитов", в том числе и для развития чистой энергетики, не стоит и большее значение здесь имеет поддержка со стороны государства. "В Европе рынка водорода пока нет. Они хотят использовать "зеленый" водород, который производится при помощи ВИЭ, а себестоимость его около 10 долларов за кг, что абсолютно нерентабельно", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Если благодаря стимулированию или субсидированию потребления получится снизить цену и создать спрос, как это делалось для ВИЭ, то сразу появятся и деньги на водородные проекты. А пока кредитовать их не станут, даже малые проценты требуют возврата.

Похожего мнения придерживается замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, который считает, что европейцы развивали генерацию на ВИЭ, исходя из экономических, а не экологических соображений. Газ и значительную часть угля странам Европы приходится импортировать. Развивая ВИЭ, они создают точку роста для своей промышленности, и снижают зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов. Поэтому связывать развитие европейской генерации на ВИЭ только с низкими кредитными ставками не стоит.

С точки зрения Симонова, если есть спрос на продукт и его рентабельное производство, то на такой проект найдется финансирование с хорошими условиями, несмотря ни на какие ограничения или даже санкции. Как пример, эксперт привел проекты по сжижению газа на Ямале, в которые активно инвестируют европейские компании и банки.

Эти слова подтверждаются тем, что водородный проект на Сахалине ориентирован на страны АТР, которые готовы приобретать "голубой" и "желтый" водород - произведенный из природного газа и при помощи атомной энергии. Он в разы дешевле "зеленого" - от 2 долларов за килограмм.

Проблемой доступа к "легким" кредитам также не редко объяснялись задержки реализации или даже заморозка дорогостоящих проектов традиционной энергетики - нефтегазовых, связанных с освоением морского шельфа или разработкой трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Но для них наиболее значимыми факторами являются цены на сырьё и продукты переработки, а также налоговая нагрузка, считает Фролов. По его мнению, проблема процентных ставок существует, но она носит вторичный характер.

С точки зрения Симонова, если в себестоимости нефти 70% составляют налоги, то вопрос о процентной ставке кредитов под добывающие проекты отпадает сам собой. Конечно, ее снижение может повысить доходность, но на рентабельность российских нефтяных проектов она почти не влияет.

Экономика Отрасли Энергетика

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