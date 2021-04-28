Описаны случаи поражения спинного мозга и паралича из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция может вызвать поражение спинного мозга, и, как следствие, паралич конечностей. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав данные о зафиксированных случаях острого поперечного миелита в мире.

Как пишет Frontiers in Immunology, где опубликовано исследование ученых, за время пандемии известно о 43 случаях этой болезни, считающейся редкой неврологической воспалительной патологией. По статистике, она возникает в количестве 1,34-4,6 случаев на миллион человек в год, как правило, в возрасте от 35 до 40 лет.

Неврологи Панамской больницы под руководством Диогенеса Харриса описали случай возникновения недуга после коронавирусной инфекции у 72-летнего пациента, у которого через три дня после поступления в больницу развилась слабость в конечностях. Результаты анализа крови мужчины показали, что он недавно перенес COVID-19, который протекал у него бессимптомно.

Исследование выявили повышение у пациента содержания С-реактивного белка и СОЭ (скорости оседания эритроцитов), что говорило о воспалении в организме. МРТ показало увеличение и припухлость шейного и грудного отделов спинного мозга с диффузной гиперинтенсивностью.

Больному поставили диагноз острого поперечного миелита и назначили лечение, которое помогло восстановить работоспособность верхних конечностей, но нарушения в работе нижних конечностей остались.

Медики проанализировали научные публикации до января 2021 года и нашли сведения о еще 43 случаях острого поперечного миелита у людей разного возраста, вызванного коронавирусом, которые сопровождались поражением конечностей. Недуг развивался чаще всего с 10 по 60 день с момента появления симптомов COVID-19. Также сообщалось о трех случаях острого поперечного миелита среди 11636 участников исследования вакцины от AstraZeneca.

Специалисты выдвинули гипотезу, что при COVID-19 происходит прямое поражение нейронов спинного мозга и последующий гипериммунный ответ на это организма. Но еще необходимо провести дополнительные исследования для выявления точного иммунопатогенеза и антигенов, приводящих к развитию острого поперечного миелита.