Правительство Киргизии озаботилось статусом трудовых мигрантов, пребывающих на территории России. Власти республики просят граждан КР легализоваться и намерены подключить к кампании по оформлению их правового статуса в РФ диаспору.

Вопрос о мигрантах и рисках, с которыми они могут столкнуться, обсуждался первым вице-премьером КР Артемом Новиковым с представителями госорганов республики. Поводом послужило требование МВД России к мигрантам, незаконно находящимся на территории РФ, покинуть страну или урегулировать правовой статус - во избежание мер административной ответственности. По подсчетам ведомства, в РФ нелегально пребывают 115 тысяч граждан Киргизии.

По словам Артема Новикова, российская сторона информировала официальный Бишкек о том, что готова дать нелегалам возможность избежать наказания и депортации, если до 15 июня они встанут на официальный учет. Как полагает первый вице-премьер КР, этим предложением необходимо воспользоваться. Он поручил профильным госорганам и посольству республики в РФ провести комплексную работу.

- Следует разработать четкий алгоритм действий по данному направлению и усилить информационно-разъяснительную работу среди мигрантов, - заявил Артем Новиков. - Для этого необходимо задействовать всех представителей диаспор. Российская сторона не будет принимать никаких мер по дискриминации прав трудовых мигрантов, но последним в свою очередь нужно подтвердить свой официальный статус. Информацию об этом нужно донести до каждого гражданина КР, находящегося в РФ.