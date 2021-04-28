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28.04.2021 19:27
Рубрика: В мире

Президент Молдавии распустила парламент

Текст: Константин Волков

Президент Молдавии Майя Санду своим декретом распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля.

Фото: Михай Карауш/ РИА Новости
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"Я подписала декрет о роспуске парламента. Власть теперь в руках народа. Верю, что граждане выберут правильный путь развития демократического государства. Дата выборов назначена на 11 июля 2021 года. Надо как можно быстрее остановить хаос", - заявила она на брифинге.

Парламент распущен с 28 апреля. Такой шаг стал возможен после того, как Конституционный суд Молдавии отменил введенный ранее парламентом в связи с коронавирусом режим чрезвычайного положения.

Основанием для роспуска законодательного собрания, согласно вердикту Конституционного суда, стала его неспособность в течение трех месяцев сформировать правительство.

Средства для проведения выборов в размере примерно 120 миллионов леев (505,9 миллиона рублей) будут выделены из госбюджета.

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