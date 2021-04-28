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28.04.2021 16:16
Рубрика: Происшествия

Приставы взыскали за три месяца с алиментщиков почти 6 млрд рублей

Текст: Владислав Куликов

В первом квартале этого года судебные приставы взыскали с должников по алиментам почти 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Желудков, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как уточняет ТАСС, в первом квартале этого года взыскано порядка 5,8 миллиарда рублей с алиментщиков, и это на 1,5 миллиарда рублей больше, чем было за тот же период прошлого года. Дмитрий Желудков отметил, что по некоторым исполнительным производствам россияне добровольно погашают задолженности по алиментам, не уклоняясь от уплаты. Но в 73 процентах случаев долг взыскивается принудительно.

Также представитель службы судебных приставов отметил тенденцию: в последние годы количество исполнительных производств в отношении должников по алиментам сокращается. По мнению экспертов, этому способствовало введение двухступенчатой ответственности за неуплату алиментов. В первый раз человека наказывают по статье КоАП, второй раз привлекают к уголовной ответственности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Разводы и алименты Полномочия судебных приставов

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