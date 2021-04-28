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28.04.2021 19:41
Рубрика: Власть

Явиться без повестки

Призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Правила воинского учета станут строже: юноши призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, чтобы их взяли на карандаш. Иначе молодого человека оштрафуют.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Такие нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. Именно на этом этапе инициатива приобретает окончательный вид. Сейчас правительство страны направило свои предложения, что в конечном счете должно отразиться в документе.

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Новации коснутся не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. После увольнения из армии человек - хоть кадровый офицер, хоть солдат срочной службы - не закрывает за собой полностью военную дверь. Какое-то время он числится в запасе. А значит, должен ставить военкома в известность о важных событиях в своей жизни: свадьбах, разводах, переездах и карьерном росте.

Если бывалый майор умолчит о том, что нашел (или потерял) личное счастье, он будет наказан точно так же, как и зеленый призывник, по робости не нашедший тропинку в военкомат. Согласно КоАП, штраф за это составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Ко второму чтению законопроект предлагается дополнить еще одним положением, расширяющим действие нормы. Новация будет касаться не только допризывников, как изначально планировалось, но и вообще всех, кто находится в запасе.

"Так, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение в установленный срок гражданином, подлежащим призыву или находящимся в запасе, данных об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также переезде на новое место жительства. Нередко граждане, находящиеся в запасе, забывают о своей обязанности информировать военкомат о юридически важных фактах своей жизни. Но подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного", - пояснил Владимир Груздев.

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Кстати, прийти вовремя в военкомат и прояснить свои отношения с военкомом - в интересах самих же призывников. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет получит документы со своего рода "черной меткой". Гражданина признают не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. С такой отметкой не возьмут ни на госслужбу, ни в солидные фирмы. Отсидеться где-то в глухом углу и потом сказать, мол, ничего не знал, повесток не получал, не выйдет. Согласно судебной практике, молодой человек в таком случае будет фактически приравнен к уклонистам.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию Законопроекты и комментарии

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