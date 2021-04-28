Путин поручит рассмотреть возможность работы на "скорой" сразу после вуза

Президент Владимир Путин пообещал переговорить с Минздравом, чтобы можно было ввести упрощенный порядок работы на "скорой помощи" - сразу после вуза, без ординатуры. Для этого нужно соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом. Такое заявление Владимир Путин сделал во время посещения станции скорой помощи номер 4 в городе Пушкин в Санкт-Петербурге.

Анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий попросил, чтобы врач, не проходя двухлетнюю ординатуру, сразу мог бы работать на "скорой" - чтобы "нахвататься практики". А то в поликлинике можно, а на "скорой" - нельзя.

"У нас есть система аккредитации, когда само сообщество определяет возможность допуска к работе", - заметил Владимир Путин. Также ввели в практику наставничество для врачей, которые имеют пятилетний стаж и сейчас это апробируется в 13 регионах. Хотя Санкт-Петербург не входит, сказал он. "Но результат будем иметь. И имея в виду две этих составляющих, два этих компонента, конечно, можно наверное перейти к тому, что вы сказали", - поддержал президент. "Пускай с наставником, месяц-два", - согласился собеседник.

"Аккредитация медицинским сообществом и наставничество - если два эти элемента соединить между собой, то тогда можно сделать", - решил Путин. "Я с Минздравом проговорю обязательно", - заверил он. Руцкий также напомнил, что в пандемию с больными работали волонтеры, не имеющие законченного медицинского образования. "Так что хорошая идея, с учетом дефицита кадров", - аргументировал он.