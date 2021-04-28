Путин встретится с французскими бизнесменами

В четверг, 29 апреля, в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин пообщается с руководителями ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию "Франко-российская торгово-промышленная палата". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На повестке - вопросы российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов.

Напомним, что Владимир Путин ранее встречался с представителями французских деловых кругов - в апреле 2019 года в Москве.