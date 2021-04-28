Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию разработанной им вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в центре им. Чумакова сообщали, что планируют начать третью фазу испытаний вакцины с мая 2021 года.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал вакцину "КовиВак". В вакцинах такого типа используются искусственно ослабленные или убитые вирусы, которые не способны вызвать заболевание.