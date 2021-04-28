Бирюков: Бороться с лесными пожарами в Москве будут более 30 тысяч человек

Для борьбы с возможными природными пожарами в столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Создана общая группировка сил и средств численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники", - отметил чиновник. По его словам, в ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки приступят вертолеты Московского авиационного центра.

Заммэра сообщил, что принят ряд превентивных мер для предотвращения природных пожаров. "Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, опашка 1,5 тысячи километров вдоль населенных пунктов", - рассказал Бирюков. Он отметил, что проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, ведется патрулирование особо охраняемых территорий.