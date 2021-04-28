Чем заняться в Москве на майские праздники

Несмотря на то, что в столице продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, ряд столичных площадок подготовил культурную программу не только онлайн. Наиболее интересные мероприятия, корреспонденты собрали для читателей "Российской газеты".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка, обширной праздничной и концертной программы не будет, а большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. Но ряд парков все же рискнули пригласить гостей очно участвовать в мероприятиях. Так, в парке "Фили" в Праздник Весны и Труда приглашают на утренний пятикилометровый забег в 9:00, а в 14:00 - на праздничный концерт, посвященный празднику весны и труда. Как рассказала менеджер парка Анастасия Соловьева, бесплатный концерт пройдет не на открытой площадке, а в "Фили-холле". "Это позволит соблюсти социальную дистанцию нашим гостям, - уточнила Соловьева. - Распространяем всего 200 билетов, это половина от заполненного зала. 2 мая в 14:00 в этом же холле пройдет театрализованное представление, посвященное празднику православной Пасхи. Это будет тематическое красивое песочное шоу". Попасть на оба представления можно через регистрацию на портале парка.

В парке "Сокольники" пока остаются закрытыми сцены и танцевальная "Ротонда", а вся культурная программа идет в социальных сетях. Так, 1 мая с 14:00 начнется исторический вестник, посвященный связи "Сокольников" и Международного дня солидарности трудящихся. А 2 мая с полудня начнется мастер-класс, посвященный празднованию Пасхи. Зрителям расскажут о празднике и его традициях, научат печь и украшать куличи.

В Саду им. Баумана 1 мая утром откроется фотовыставка "Истории Победы", причем все фотографии - это увеличенные кратно изображения памятных монет, выпускавшихся к разным датам Дня Победы. Например, на них можно будет рассмотреть изображение танкового сражения на Курской дуге, освобождения Ленинграда, Сталинградской битвы, также на монетах выполнены фрагменты известных фронтовых снимков, боевая техника и даже образ солдата Василия Теркина. Вход на выставку бесплатный.

На официальном сайте Сада представлена выставка из фонда газеты "Известия", посвященная Великой Отечественной войне.

Сад "Эрмитаж" приглашает принять участие в акции "Поздравь ветерана". Для этого с 3 мая по 6 мая с 15:00 всем желающим будут выдавать открытки, в которых нужно написать добрые слова и пожелания, стихи ветеранам. Позже открытки будут переданы ветеранам.

В парке Горького 9 мая в 11:00 и в 13:00 запланированы две тематические экскурсии - "Великая победа и Выставка образцов трофейного вооружения". Как рассказали "РГ" в пресс-службе парка, гости из экскурсии узнают, что во время войны территория сильно пострадала, но парк продолжал работать. Так, здесь проводились соревнования по метанию гранат, а в Нескучном саду был открыт военный городок. Также гости узнают легенду о пропавшей во время войны скульптуре "Девушка с веслом" Ивана Шадра. Чтобы попасть на экскурсию, нужно зарегистрироваться на сайте.

Обширную программу, посвященную 9 мая, предлагает на праздники и музей Победы. Например, здесь ежедневно с 12:00 выдают памятные "Георгиевские ленточки". В День Весны и Труда Музей Победы приглашает на концерты и спектакли. В 15:00 начнется спектакль-реквием "Письма памяти": перед зрителями развернется история дома, рассказанная в письмах. В этот же день в зале "Конев" покажут фильм "Москва, любовь моя", снятый в 1974 году режиссерами Александром Митта и Кэндзи Ёсида. Накануне Дня Победы, 8 мая, на площадке перед зданием музея с 14:00 начнется масштабный танцевальный флешмоб "Вальс Победы". Завершится он конкурсом костюмов послевоенных лет. А в сам День Победы вход в музей будет бесплатным.

На ВДНХ на майские праздники программу приготовил Музей Кино, где с утра до вечера будут идти тематические экскурсии и кинопоказы. А в выставочном павильоне №57 можно будет посмотреть бесплатно (до 11 мая) мультимедийную экспозицию "Вспомним". Экспозиция построена по принципу художественного фильма, в котором использованы мемуары, письма, архивы, фото. Знакомство с выставкой начинается в зале, рассказывающем о последнем мирном дне 1941 года.