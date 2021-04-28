Дептранс Москвы позвал Настю Ивлееву на спецстоянку за Lamborghini

В центре Москвы эвакуировали Lamborghini известной телеведущей и звезды Instagram Насти Ивлеевой. Дептранс в своем Telegram-канале призвал хозяйку спорткара, наконец, внимательно посмотреть на знаки.

Ивлеева оставила иномарку в Нижнем Сусальном переулке под запрещающим знаком. Нарушение было зафиксировано, за Lamborghini приехал эвакуатор и увез машину на спецстоянку.

"Дорогая Анастасия Ивлеева! Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок. Узнать, на какой, можно по короткому номеру 3210", - написали в дептрансе.