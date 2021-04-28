Исследование: Проще всего на работу устроиться медикам

На десять вакансий для медицинских работников претендуют только девять специалистов, дефицит врачей и фельдшеров отмечают исследователи платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. По их данным, спрос только на работников скорой помощи за год вырос втрое. Исследование, проведенное специально ко Дню медика, есть в распоряжении "РГ".

"В первом квартале 2021 года в России были открыты почти 4 тысячи вакансий для врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров и других сотрудников службы скорой медицинской помощи, - отмечают в HeadHunter. - Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент в России открыта почти тысяча вакансий для сотрудников "03". Средняя предлагаемая зарплата врача скорой помощи за первый квартал 2021 года составила 45 тысяч рублей, фельдшера - 24,5 тысячи рублей, водителя - 30 тысяч рублей".

При этом медучреждения готовы брать иногородних сотрудников, опыт работы требуется только в 10% вакансий медработников. Более строгие требования только для водителей - в большинстве случаев от них потребуют профессиональный стаж в 3-5 лет. При этом опыт работы на спецтранспорте, как и умение оказывать первую медпомощь не обязательны.

Самая выгодная вакансия для врачей скорой помощи в Москве - частная клиника ищет доктора "03" на зарплату до 200 тысяч рублей. Государственная клиника в подмосковном Красногорске готова предложить от 120 до 160 тысяч рублей за месяц работы.