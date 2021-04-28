Калужская Гордума отказалась повышать плату за проезд

Депутатский корпус Калужской Городской Думы на прошедшем заседании рассмотрел предложенные поправки в решение "Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам для МУП "Управление калужского троллейбуса" и принял решение оставить стоимость проезда в общественном транспорте на прежнем уровне.

Все фракции Гордумы сошлись в едином мнении по этому вопросу и объяснили это интересами жителей Калуги.

- Депутаты единогласно выступили против повышения платы за проезд, это решение было принято с учетом непростой экономической ситуации в период пандемии и необходимости социальной поддержки населения, - подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В свою очередь, Городской Голова озвучил меры, которые позволят продолжить развитие муниципального общественного транспорта, не увеличивая финансовую нагрузку на пассажиров.

- Управление калужского троллейбуса нуждается в дальнейших преобразованиях, обновлении подвижного состава, необходимы значительные инвестиции, - отметил Городской Голова Дмитрий Денисов. - Сейчас у нас появились возможности использовать для этих целей меры государственной поддержки, в том числе предоставляемые государственной транспортной лизинговой компанией. Мы планируем подать заявку и приобрести новый подвижной состав фактически за половину стоимости. Также возможно использование для этих целей инфраструктурных займов - долгосрочных кредитов для развития инфраструктуры, в том числе и транспортной. Будем изыскивать и внутренние ресурсы для развития УКТ.