Калужских медиков поздравили с Днем работника скорой помощи

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, заместитель министра здравоохранения Илья Соваков и руководители подразделений Городской Управы посетили калужскую станцию скорой медицинской помощи и поздравили ее сотрудников с профессиональным праздником.

- Работники скорой медицинской помощи - люди уникальной профессии, - прокомментировал Юрий Моисеев. - Они должны в кратчайший срок принять решения, от которых зависят жизни людей, попавших в тяжелую ситуацию - обострившиеся заболевания, травмы. От профессионализма сотрудников скорой помощи зависят жизни каждого из нас. В этот праздничный день хочется пожелать им здоровья, счастья, терпения, сил, еще раз поблагодарить за их нелегкий труд.

По словам Главы городского самоуправления, здание, в котором располагается сейчас станция скорой медицинской помощи, не отвечает необходимым требованиям. Постоянные пробки в центре города затрудняют работу экипажей скорой, а старое здание постепенно ветшает.

Однако совсем скоро все эти вопросы будут решены: ожидается, что в течение предстоящих двух месяцев станция скорой помощи переедет в новое современное помещение на улице Максима Горького. В праздничный день медикам скорой помощи вручили почетные грамоты Главы городского самоуправления и Городского Головы, также их ждали подарки от партии "Единая Россия" - микроволновая печь, кофеварка, чайный сервиз и набор чая.