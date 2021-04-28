КС РФ разрешил нестационарную торговлю на придомовой территории

Купить молоко или газету рядом с домом теперь станет проще. Конституционный суд РФ разрешил размещать ларьки и киоски на придомовой территории, решение согласуется как с правом граждан на землю, так и с недопустимостью ограничения конкуренции.

Предприниматели из Ярославля и Калининграда, а также представители ТСЖ "Мирный" из Перми сначала пожаловались на действия своих муниципальных властей в 2019 году, когда те правилами благоустройства запретили размещение объектов нестационарной торговли (НТО) на придомовых территориях. Но КС воздержался от оценки оспоренных норм по существу, поскольку на тот момент законодательство предполагалось корректировать. И запрет, который фактически поставил заслон малому и среднему бизнесу, остался в силе. Новое постановление признает действия муниципальных властей незаконными.

Решение согласуется как с правом граждан на землю, так и с недопустимостью ограничения конкуренции

КС напомнил - забота муниципалитета о благоустройстве территории не должна затрагивать прав граждан. Если жители дома хотят извлекать прибыль от сдачи части своей земли в аренду, они имеют на это право. Судьи отметили, что муниципалитет вправе требовать соблюдения определенных условий при установке киосков - например, по расстоянию от зданий. А во-вторых, придомовая территория не равна внутридворовой, которая может быть образована несколькими придомовыми участками и землями муниципалитета. Поэтому запрет на размещение мелкорозничной торговли на придомовых территориях в случае, когда участок не образован, правомерен. В течение года с момента вынесения решения КС муниципалитеты должны скорректировать свои правила благоустройства, которые пока действуют. Если изменений не будет, запрет на размещение НТО - не применять.