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28.04.2021 17:15
Рубрика: Власть

Медведев заявил, что Москву нужно разгружать от чиновников

Текст: Айсель Герейханова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москву "нужно разгружать" от госслужащих. Он также считает, что процессы децентрализации власти в РФ продолжатся.

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"Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги", - сказал он в ходе прямого эфира VKLive. Медведев также допустил децентрализацию государственных функций.

"Частично мы пошли на это, когда судебные учреждения перевели в Санкт-Петербург. Думаю, в каком-то виде этот процесс продолжится", - отметил он.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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