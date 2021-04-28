Медведев заявил, что Москву нужно разгружать от чиновников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москву "нужно разгружать" от госслужащих. Он также считает, что процессы децентрализации власти в РФ продолжатся.

"Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги", - сказал он в ходе прямого эфира VKLive. Медведев также допустил децентрализацию государственных функций.

"Частично мы пошли на это, когда судебные учреждения перевели в Санкт-Петербург. Думаю, в каком-то виде этот процесс продолжится", - отметил он.