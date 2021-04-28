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28.04.2021 09:40
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: По просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция

Текст: Любовь Проценко

В благотворительном сервисе на портале мэра и правительства Москвы mos.ru теперь можно настроить автоматически повторяемые переводы.

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"Эта опция, как и сам сервис, появилась по просьбе столичных благотворителей. Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее: если ей воспользоваться, нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сервис запустили в октябре 2020 года. За прошедшее время москвичи направили благотворительным организациям свыше 14,7 тысячи пожертвований. Их средний размер - более 270 рублей.

Кому помочь, москвичи решают сами. Партнерами проекта стали уже 40 фондов, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для организаций разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте "Душевная Москва".

Как настроить автоплатеж для благотворительных взносов

Чтобы пользоваться благотворительным сервисом портала mos.ru, а также другими многочисленными возможностями, которые он предлагает, нужно авторизоваться или завести личный кабинет.

Затем необходимо зайти в раздел "Мои платежи", где есть блок "Благотворительность". В нем представлен список благотворительных программ фондов.

Среди них есть программы социально-психологической реабилитации для людей с инвалидностью, помощи тяжелобольным детям, беременным женщинам и мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также программы оказания гуманитарной помощи. Оформить перевод можно и в пользу фондов, которые занимаются защитой бездомных животных.

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Выбрав одну из программ, останется ввести сумму перевода и перейти к оплате. Далее на странице (под суммой) отобразится функция "Подключить автоплатеж".

При нажатии на нее откроется окно для настройки параметров. Здесь можно увидеть наименование автоплатежа и название организации, в адрес которой поступит перевод. Пользователю предлагается указать сумму и периодичность взноса - конкретный день недели или месяца.

Функция автоплатежа может быть настроена только для банковской карты. Если на ней недостаточно средств, об этом проинформируют в уведомлении. Изменить сумму пожертвования или отключить автоплатеж можно в блоке "Автоплатежи" на главной странице раздела "Мои платежи".

Пользователям сервиса раз в три месяца направляют отчеты о его работе. В них указывается информация о количестве и сумме переводов, а также о том, какую сумму получил конкретный фонд за отчетный период. Чтобы получать статистику, необходимо подтвердить адрес электронной почты.

Благотворительный сервис на портале mos.ru разработан столичным департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики и общественной палатой города.

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