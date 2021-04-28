Новости

Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить 11:50
В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ 11:43
Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений 11:42
Тимофей Баженов планирует избираться в восьмой созыв Госдумы 11:42
Пятому по счету испанскому политику прислали письмо с угрозами 11:31
Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы 11:27
Резиновое покрытие проложили на маршруте Парада Победы в Москве 11:11
Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности 11:10
В Кургане рассказали о работе детсадов и школ в праздники 11:05
У переболевших ковидом в легкой форме могут начаться проблемы со здоровьем 11:05
В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы 10:58
Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз 10:54
Лавров: Россия не намерена присоединяться к G7 10:53
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии 10:41
Власти Кипра выдали более 3 тысяч "золотых паспортов" в обход закона 10:39
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
Исследование: Проще всего на работу устроиться медикам 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 11:27
Рубрика: Экономика

Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы

Текст: Ирина Огилько

Благоустройство Московской аллеи и территории около станции метро "Динамо" и "Петровский парк" завершится осенью 2021 года. К этому времени здесь появится новая комфортная зона отдыха, встреч и ожидания общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Фото: РИА Новости
Северный речной вокзал снова принимает суда: какие новшества ждут туристов

Сейчас возобновились работы, начатые в прошлом году. Они проводятся на Московской аллее, которая идет по Петровскому парку параллельно Ленинградскому проспекту. В зону благоустройства входит также пространство перед стадионом "ВТБ Арена" между двумя вестибюлями станции метро "Динамо". Сейчас вся эта территория закрыта забором.

"Уже выполнены все демонтажные и земляные работы. Почти завершено устройство кабельной канализации, общая протяженность которой составит 7,8 тыс. метров. Подземное размещение кабельных линий не только освободит небо над улицами от сплетения проводов, но и создаст более надежные и безопасные условия их использования", - рассказали "РГ" в пресс-службе. Для удобства пешеходов тротуар уже отделили от будущей проезжей части высокими бордюрами.

Завершаются работы по благоустройству дорожек в прилегающей к парку зоне. Их покрытие сделают из бетонной плитки площадью более 3 тыс. кв. метров. Если станция метро "Динамо" - одна из самых глубоких в столице, то "Петровский парк" - неглубокого заложения. Перед устройством покрытий тротуаров и для создания газонных клумб рабочие выполняют гидроизоляцию. Она позволит исключить попадание влаги в помещения подземки. Асфальтобетонное покрытие проезжей части заменят.

"До начала благоустройства территория Московской аллеи и площадь у метро "Динамо" были плохо освещены. После завершения работ здесь появится более 70 новых фонарей и уличных торшеров. Для них используют лампы с мягким, теплым светом и высоким классом энергоэффективности. Сейчас установлено уже порядка 35% опор освещения", - уточнили в пресс-службе. В завершении работ поставят удобные лавочки и урны, а также 56 малых архитектурных форм, откроют две велопарковки. На территории высадят 180 кустарников, а также разобьют 4 тыс. кв. метров газона.

Как отмечают в ведомстве, после завершения работ на севере города появится новое комфортное пространство для проведения досуга, а также удобное место ожидания спортивных турниров или общественного транспорта.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего