Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы

Благоустройство Московской аллеи и территории около станции метро "Динамо" и "Петровский парк" завершится осенью 2021 года. К этому времени здесь появится новая комфортная зона отдыха, встреч и ожидания общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Сейчас возобновились работы, начатые в прошлом году. Они проводятся на Московской аллее, которая идет по Петровскому парку параллельно Ленинградскому проспекту. В зону благоустройства входит также пространство перед стадионом "ВТБ Арена" между двумя вестибюлями станции метро "Динамо". Сейчас вся эта территория закрыта забором.

"Уже выполнены все демонтажные и земляные работы. Почти завершено устройство кабельной канализации, общая протяженность которой составит 7,8 тыс. метров. Подземное размещение кабельных линий не только освободит небо над улицами от сплетения проводов, но и создаст более надежные и безопасные условия их использования", - рассказали "РГ" в пресс-службе. Для удобства пешеходов тротуар уже отделили от будущей проезжей части высокими бордюрами.

Завершаются работы по благоустройству дорожек в прилегающей к парку зоне. Их покрытие сделают из бетонной плитки площадью более 3 тыс. кв. метров. Если станция метро "Динамо" - одна из самых глубоких в столице, то "Петровский парк" - неглубокого заложения. Перед устройством покрытий тротуаров и для создания газонных клумб рабочие выполняют гидроизоляцию. Она позволит исключить попадание влаги в помещения подземки. Асфальтобетонное покрытие проезжей части заменят.

"До начала благоустройства территория Московской аллеи и площадь у метро "Динамо" были плохо освещены. После завершения работ здесь появится более 70 новых фонарей и уличных торшеров. Для них используют лампы с мягким, теплым светом и высоким классом энергоэффективности. Сейчас установлено уже порядка 35% опор освещения", - уточнили в пресс-службе. В завершении работ поставят удобные лавочки и урны, а также 56 малых архитектурных форм, откроют две велопарковки. На территории высадят 180 кустарников, а также разобьют 4 тыс. кв. метров газона.

Как отмечают в ведомстве, после завершения работ на севере города появится новое комфортное пространство для проведения досуга, а также удобное место ожидания спортивных турниров или общественного транспорта.