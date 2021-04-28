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28.04.2021 18:18
Рубрика: Экономика

Парковки в Москве на праздники будут частично бесплатными

Текст: Сергей Бабкин
На длинных майских праздниках парковки в Москве изменят режим работы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. Большая часть мест на несколько дней окажется бесплатной, но в некоторых зонах все равно нужно будет платить.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Почти все московские парковки в дни государственных праздников всегда переводят в "воскресный" режим. Трафик на выходных обычно значительно снижается, и проблем с местами не случается. Исключение составляют улицы, где действует повышенный тариф 380 рублей в час. А также специальные городские парковочные площадки, огороженные шлагбаумами. Там платить приходится всегда.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Чем заняться в Москве на майские праздники

Согласно решению департамента транспорта, 1, 3, 9 и 10 мая не нужно будет платить за парковку даже на тех улицах, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем и 200 рублей ночью. Эти зоны, например, есть на Маросейке, Покровке, проспекте Сахарова, переулках в районе Арбата - полный перечень есть в парковочном приложении. При этом 2 мая самые дорогие парковочные зоны останутся платными. На остальных улицах можно будет парковаться свободно. А вот с 4 по 8 мая включительно все парковки останутся платными.

Хотя "парковочные каникулы" и будут действовать несколько дней в течение праздников, это не значит, что в центре не будет проблем с местами. Например, для организации парада Победы до 9 мая закроются парковки со шлагбаумами на Триумфальной площади и Болотной улице, уточнили в ГКУ "АМПП". Кроме того, периодически в течение праздников будут приостанавливать работу две парковки на Новом Арбате. А в сам День Победы до окончания торжеств нельзя будет поставить машину за шлагбаум на Охотном Ряду, Театральной и Славянской площадях. Так что перед поездкой в центр в любом случае лучше уточнить обстановку по приложению "Парковки Москвы".

В общей сложности, по словам заммэра Максима Ликсутова, в этом году будет более 70 дней бесплатной парковки. Это включая и воскресенья, и праздники. В следующий раз бесплатно можно будет оставлять машину везде 12 и 14 июня, когда страна отметит День России. При этом 13 июня платными будут только "зоны 380". Также "парковочные каникулы" по случаю Дня народного единства ждут автомобилистов с 4 по 6 ноября включительно. А 7 ноября надо будет платить только за парковки в самой дорогой зоне.

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