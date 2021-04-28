Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию

В Ярославской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.

В УМВД по региону пояснили, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению и в лесу у автодороги в Ярославском районе нашли тайник с 20 килограммами синтетического наркотика метилэфедрона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что наркотик задержанные изготовили в подпольной лаборатории в Тутаевском районе Ярославской области.

- Изъято оборудование, реактивы, а также крупная партия уже изготовленных наркотических средств весом около 60 килограммов. Всего, вместе с веществом из тайника, изъято 80 килограммов синтетического наркотика, - рассказали в полиции.

Как установили сотрудники областного управления наркоконтроля, обнаруженный метилэфедрон подозреваемые планировали реализовать на территории других регионов России. Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок около 400 тысяч разовых доз запрещенного вещества.

Следственное управление УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Сейчас устанавливаются все причастные к совершению преступления.