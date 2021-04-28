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28.04.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в собачьем приюте в Москве

Текст: Ирина Огилько

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки столичного приюта для бездомных собак "Дубовая роща", где содержится более 800 животных. Об этом сообщает портал прокуратуры Москвы. Проверка была проведена в связи обращениями жителей и волонтеров.

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"В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства о ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом благополучии, пожарной безопасности, - отмечает ведомство. - Так, вольеры содержались в неудовлетворительном санитарном состоянии, отсутствовала документация по проведению медицинских осмотров, профилактических прививок сотрудников приюта. Нет огнетушителей во всех помещениях приюта, а также действующей системы пожарной сигнализации".

Кроме того, по инициативе прокуратуры организована проверка исполнения требований бюджетного законодательства. По результатам проверки по всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на их устранение.

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