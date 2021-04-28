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28.04.2021 11:37
Рубрика: Власть

Ракова: Две поликлиники столицы полностью перешли на ведение электронных медкарт

Текст: Любовь Проценко

Две московские поликлиники полностью перешли на ведение электронных медкарт. Об этом журналистам 28 апреля сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
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"Сегодня в двух детских поликлиниках мы приступаем к эксперименту по ведению медицинских карт исключительно в электронном виде. С бумажными картами в двух зданиях поликлиник №110 и №122 работать не будут. Это дает врачу возможность больше времени уделить именно пациенту, а не заполнению документов. Для горожан это также удобно: сегодня электронная карта - это единое хранилище документов, она фактически следует за пациентом. Неважно, поменял ли он место жительства или поликлинику. Электронная медкарта дает доступ к медицинским сведениям 24 часа в сутки, при этом можно представить эту информацию любому лечащему врачу в городских, федеральных или частных медучреждениях".

Всего в столице более миллиона медкарт детей переведены в электронный вид - это 11 миллионов документов. По словам Раковой, город намерен до конца лета этого года завершить работу по оцифровке всех детских медкарт. После этого от эксперимента можно будет переходить к полноценной работе других детских поликлиник, сказала заммэра.

Главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин поделился в свою очередь: "У нас уже оцифрованы все 100% бумажных карт - более 13 тысяч штук. Конечно, это потребовало большой работы организационной, технической, мы провели обучение всего медицинского персонала. Все участковые врачи снабжены планшетами, которые позволяют оцифровать бумажные документы".

Медиков это избавляет от бумажной волокиты, от бумажных справок, от переноса карты из одного кабинета в другой, в картохранилище. "Мы приветствуем этот шаг - шаг в цифровую поликлинику будущего. Это даст врачам максимум времени для общения с нашими маленькими пациентами", - сказал Брагин.

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