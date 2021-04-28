Школу под Смоленском проверят после ругательств учителя

Школу № 9 в поселке Ярцево Смоленской области проверят после жалоб на учителя. Аудио, где записано, как педагог оскорбляет учеников, дошло до региональных чиновников.

"Возмущен и шокирован обращением ярцевчанина, который рассказал мне в социальных сетях о недопустимом поведении одного из учителей школы № 9 города Ярцево, позволяющего себе унижать и оскорблять детей, - отметил на своей странице в соцсети смоленский губернатора Алексей Островский. - Нас с детства учили, что эта профессия - одна из самых гуманных на Земле. Однако, представленные аудиозаписи в комментариях не нуждаются. Педагог не имеет никакого морального права так себя вести!"

Глава региона уже поручил профильному заместителю проверить факт оскорблений учеников и, если таковые подтвердятся, принять "самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения".