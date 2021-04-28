СК передал в генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД

Следственный комитет передал в Генпрокуратуру дело бывших заместителей начальника следственного департамента МВД. Они и их подчиненный обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

Речь идет об Александре Краковском, Александре Бирюкове и Александре Брянцеве. Судебный процесс может начаться после майских праздников.

По мнению следствия, Краковский, Бирюков и следователь по особо важным делам Брянцев пошли навстречу фигуранту одного из уголовных дел, коммерсанту Альберту Худояну, и смягчили ему меру пресечения. По версии СК, это было сделано небескорыстно.