Собянин вручил орден Александра Невского главврачу скорой помощи Николаю Плавунову

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 апреля поздравил медиков с Днем работника скорой медицинской помощи и самым лучшим представителям этой службы вручил награды. В частности, орденом Александра Невского награжден главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Николай Филиппович Плавунов.

Группе врачей скорой помощи объявлена благодарность Мэра Москвы. Среди них заведующая подстанцией №4 Анна Дмитриевна Берцева, заведующий подстанцией №15 Григорий Олегович Капелюш, Сергей Александрович Киреев, заведующий подстанцией №61.

Анна Берцева вспоминает самую первую свою смену и первый вызов в новом году:

Мужчина, 70 лет, без сознания. Приехали очень быстро и были готовы к любому сценарию.

Вошли в квартиру и обнаружили человека без сознания с хриплым дыханием. Началась наша командная работа с фельдшером. Почти без слов. Воздуховод, внутривенный катетер, ЭКГ, инфузия, подготовка к интубации трахеи и перевод на аппарат искусственной вентиляции легких. Работаем очень быстро, понимая, что на счету каждая минута. Параллельно собираем анамнез у жены. Диагностируем геморрагический инсульт. Проводим интубацию трахеи, подключаем аппарат искусственной вентиляции легких, транспортируем до реанимобиля. Все направлено на борьбу за клетки мозга. Отправляемся в больницу, и уже свое мастерство показывает наш водитель, быстро и безопасно объезжая пробки. В стационаре пациента подхватывает дежурная реанимационная бригада, незамедлительно направляя на КТ. Диагноз подтверждается. Теперь пациент в надежных руках нейрохирургов.

Через месяц на подстанцию позвонила жена и сообщила новость, ради которой мы все здесь работаем: мужчина выписан домой с минимальными последствиями после перенесенного инсульта. Непередаваемое ощущение гордости за свою бригаду, врачей и медицинских сестер стационара. За всех, кто ежедневно дает пациентам шанс на жизнь".

Григорий Капелюш:

"Получили вызов к пациенту Валерию С., 59 лет. Нарушение ритма, АД до 190/100. За считанные минуты наша бригада прибыла на вызов. После опроса и осмотра пациента сразу стало понятно, что COVID-19 осложнился нарушением ритма сердца - фибрилляцией предсердий и артериальной гипертензией. На месте данное состояние компенсировали и доставили пациента в ГКБ №15. Оперативная работа бригады не позволила развиться серьезным и жизнеугрожающим осложнениям коронавирусной инфекции. Спустя несколько дней пациент был благополучно выписан из стационара".

Сергей Киреев:

"Поступил вызов - падение с высоты. Возле жилого дома обнаружили трехлетнюю девочку в состоянии нарушенного сознания. Как выяснилось, родители на секунду отвлеклись, и в этот момент ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала давления. Девочка выпала в окно с пятого этажа спиной на водосточную трубу.

Выяснилось, что у малышки - ушиб головного мозга, травма внутренних органов, перелом левой голени. Подключили ее к аппарату искусственного дыхания и, проводя интенсивную терапию, оперативно доставили в реанимацию Морозовской детской больницы. Через месяц девочку выписали в удовлетворительном состоянии".

Что же такое станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова? Это 60 подстанций и 92 поста, равномерно развернутых на территории Москвы. Из них 20 постов расположены на крупных автомагистралях, в том числе 10 - на МКАД, 62 - при стационарных и амбулаторных медицинских организациях и 10 - на территории ТиНАО.

На вызовы к пациентам ежесуточно отправляются 1 050 бригад скорой медицинской помощи и 150 бригад неотложной медицинской помощи, среди которых 81 взрослая и 69 детских.

Все бригады оснащены необходимым медицинским оборудованием, включая портативную наркозно-дыхательную аппаратуру, электрокардиографы, кардиомониторы, дефибрилляторы, а также лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Автопарк Скорой - 1 050 машин, 73% автомобилей не старше 5 лет. В сутки бригады выполняют 11-12 тысяч вызовов.