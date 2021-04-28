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28.04.2021 16:46
Рубрика: Происшествия

Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах дочери актера Баталова

Текст: Иван Егоров

Замоскворецкий районный суд в среду, 28 апреля, удовлетворил иск прокуратуры ЦАО Москвы в интересах дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По ее словам, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, которые были заключены с актрисой Натальей Дрожжиной. Кроме того, суд признал недействительными и последствия этих сделок.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Как напомнила представитель прокуратуры, основанием для предъявления исков послужили результаты проверки прокуратуры Центрального административного округа Москвы. В частности, прокуроры установили, что вдова актера, действовавшая от имени дочери, Марии Баталовой, "под влиянием обмана" подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Согласно им Дрожжина получила права собственности на принадлежащую дочери 1/3 доли в квартире на улице Серафимовича, квартиру площадью 54,7 кв. метров в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение площадью 21,6 кв. метров на улице Серафимовича.

Кроме того, по словам Нефедовой, прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Согласно материалам дела, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

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