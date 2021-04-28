Услуга по смене статуса помещения в Москве останется только в онлайне

В Москве услуга по смене статуса жилого или нежилого помещения полностью переходит c 29 апреля в онлайн-формат. Об этом сообщается сайте мэра столицы.

Изначально услуга предоставлялась в бумажном виде, а с 2015 года стала доступна и в формате онлайн. Около половины заявителей уже получают услугу на mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Государственная услуга "Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение" позволяет изменить функциональное назначение помещения. Например, переоборудовать квартиру под офис, магазин или салон красоты, либо, наоборот, нежилое помещение перевести в категорию жилья", - рассказал Ефимов.

"В 2020 году в департамент городского имущества поступило более 250 подобных обращений, более 140 запросов поступило в электронном виде через mos.ru. С 29 апреля подать заявление и получить результат можно будет только онлайн. Сделать это можно в любое удобное время, вне зависимости от местонахождения, а проследить за ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете на портале", - отметил он.

Перевести жилое помещение в нежилое и наоборот можно в течение 34 рабочих дней, без учета срока приостановления предоставления государственной услуги. В течение пяти дней после регистрации заявления необходимо предоставить оригиналы документов. Физические лица могут сделать это в любом центре "Мои документы", индивидуальные предприниматели и юридические лица - в службе одного окна департамента городского имущества.

Если электронные образцы документов приложены к заявлению и содержат электронную подпись лица, выдавшего документ, или нотариуса, предоставлять оригиналы не нужно. Результат госуслуги придет в личный кабинет заявителя на mos.ru.

Получение государственных услуг онлайн избавляет от необходимости лично посещать органы власти и экономит время, которое пришлось бы потратить на заполнение бумажного заявления. Ведь для получения госуслуги в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на mos.ru.

"Юрлицам и индивидуальным предпринимателям нужно получить электронную подпись, а гражданам требуется полный доступ к личному кабинету. Для этого после регистрации на mos.ru необходимо подтвердить свою личность. Онлайн это можно сделать, введя паспортные данные и СНИЛС в разделе "Мои документы", после чего привязать подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru или Сбер ID или зайти на портал через уже существующую", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.