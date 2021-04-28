В Белгороде появится новый приют для животных

Новый приют для бездомных животных, рассчитанный на 350 мест, откроется в Белгороде уже предстоящим летом. Мэр города Юрий Галдун назвал его "большой мечтой" белгородских зоозащитников.

- Нам удалось найти способ воплотить ее в жизнь, - отметил он. - Сегодня строительство приюта уже началось. Мы специально выбрали для него место в удалении от жилых домов, чтобы не мешать жителям. Мы не тратим бюджетные деньги, нашлись спонсоры, - подчеркнул Юрий Галдун.

Мэр отметил, что создание приюта для бездомных животных является примером диалога городской власти с жителями и общественными организациями в целом. Сегодня в Белгороде зарегистрированы 822 НКО, 34 белгородских проекта стали победителями конкурса Президентских грантов и получили 58 миллионов рублей. Еще 52 миллиона рублей на реализацию социально-значимых проектов городские НКО получили по итогам областного конкурса грантов.