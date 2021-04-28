В Белгороде откроется пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мэр города Юрий Галдун рассказал, что специальную пляжную зону намерены благоустроить уже к 20 июня.

В Белгороде появится пляж для особенных людей Фото: Администрация Белгорода

Там предусмотрят все, что необходимо маломобильным посетителям пляжа.

Будут оборудованы специальные дорожки для перемещения кресел-колясок по песку, установлены специальные кресла для купания в водоеме.

Юрий Галдун отметил, что в городе станут больше внимания уделять созданию доступной среды: так, в планах сделать 15 перекрестков еще комфортнее для особенных людей.