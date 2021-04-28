В Белгороде продолжат развивать инженерную инфраструктуру

Мэр Белгорода Юрий Галдун озвучил планы по развитию городской инженерной инфраструктуры. Одним из важных событий станет запуск новой главной канализационной станции.

Юрий Галдун отметил, что на объекте, в строительство которого инвестировали свыше 324 миллионов рублей, уже завершено возведение комплектной трансформаторной подстанции, главной насосной станции, наружных сетей канализации. Оборудование смонтировано и теперь проводятся пусконаладочные работы. Юрий Галдун напомнил, что строительство новой станции потребовалось из-за практически стопроцентного износа старой. Она перекачивает сточные воды от потребителей комуслуг северной части города.

Также до конца года в Белгороде введут в эксплуатацию обновленные насосные станции водоснабжения третьей Северной зоны. Юрий Галдун отметил, что в минувшем году на развитие инженерных коммуникаций города направили 787 миллионов рублей. Благодаря этому отремонтировали объекты теплогенерации, заменили теплосети протяженностью 5,5 километра, модернизировали насосные станции второй и третьей Южной зоны.

Также планируется заменить теплосети на 15 объектах и провести реконструкцию городской системы отопления. Единый центр управления сетями Белгородэнерго позволит всем городском службам эффективно обслуживать инженерные коммуникации и максимально оперативно устранять возникающие аварии на сетях.