В электронных медкартах появились данные о новорожденных из обменной карты

Важнейшим шагом во внедрении электронных медкарт в Москве стала оцифровка сведений о новорожденном из обменной карты роженицы, данных последних профосмотров и диспансеризации детей, а также автоматизация процесса патронажа новорожденных медсестрами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Процесс цифровизации московского здравоохранения не останавливается, а только набирает обороты. Благодаря единой цифровой платформе мы можем постоянно внедрять полезные как для врачей, так и для пациентов цифровые сервисы. Мы оцифровали данные о новорожденных из обменных карт рожениц с 2014 года и подгрузили их в электронные медкарты. Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни. Мы полагаем, что за лето мы сделаем возможной автоматическую подгрузку этих данных из московских роддомов в электронную медкарту. Родителям подобная инициатива, безусловно, гарантирует достоверное ведение и хранение медицинской истории ребенка, а также преемственность всех этапов лечения".

Обменная карта роддома предназначена для преемственности в наблюдении за женщиной и ее ребенком: в женской консультации, акушерском стационаре и детской поликлинике. Она состоит из трех отрывных талонов, последний из которых заполняется в детском отделении акушерского стационара перед выпиской новорожденного и содержит сведения о состоянии новорожденного. Данная информация важна для определения тактики ведения ребенка, и теперь она доступна в электронной медкарте не только врачу, но и пациенту (роженице). Теперь сведения о новорожденном доступны врачу в электронной медицинской карте ЕМИАС, а пациентам - в разделе "Мои выписки из стационара" электронной медкарты на портале mos.ru и в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Кроме того, мы отстроили бизнес-процессы, связанные с новорожденным. Все будут работать в рамках "электронного журнала", где будут храниться данные о ребенке и автоматически формироваться график выходов к малышу. Мы надеемся, что это облегчит работу наших поликлиник и поможет родителям не беспокоиться об осмотрах", - добавила Анастасия Ракова.

Маршрутные листы с графиками патронажных посещений, которые ранее велись в бумажном виде, теперь формируются в ЕМИАС. Это позволяет уйти от бумажной волокиты и повысить эффективность составления графиков. Такое централизованное ведение и хранение медицинских данных повышает качество проведения патронажа новорожденных. Патронажная сестра гарантированно проведет осмотр ребенка в установленные сроки, согласно всем необходимым требованиям, а вся информация по итогам осмотра будет сохранена в электронном виде.

"Кроме того, мы оцифровали данные последних профилактических осмотров и диспансеризаций детей до 18 лет. Таким образом, история прохождения профилактических медицинских осмотров будет собираться и храниться централизованно, в одном месте, что позволит точнее и оперативнее оценивать динамику показателей здоровья ребенка и выявлять заболевания на ранней стадии, когда их лечение наиболее эффективно", - отметила заммэра.

В настоящий момент родители также могут посмотреть в электронных медицинских картах своих детей протоколы врачебных осмотров в поликлинике, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписки из стационаров и данные о вызовах скорой помощи, действующие рецепты, историю вакцинации детей. Кроме того, есть возможность самостоятельно загрузить в медкарту сканированные документы о прививках и иммунодиагностических тестах, выполненных в частных и федеральных клиниках, и прочие медицинские документы. Для удобства пользователей все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить через мессенджеры или электронную почту.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней. При наличии полной учетной записи - в тот же день. Все пользователи с полной учетной записью получили доступ в личный кабинет mos.ru и на e-mail уведомление о возможности быстрого доступа к своей электронной медкарте. Чтобы просматривать ЭМК, необходимо лишь перейти по ссылке, указанной в сообщении, на открывшейся странице подтвердить номер телефона и дать согласие с условиями использования сервиса. Перейти в медкарту можно будет сразу после этого. На этой же странице пользователь может отметить детей до 18 лет, чьи медкарты он хочет просматривать. Для этого необходимо, чтобы сведения о детях были указаны в личном кабинете на портале mos.ru и верифицированы.