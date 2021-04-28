В Калуге подрядчиков обяжут исправить недостатки капремонта

В Калужской Городской Думе в рамках часа контроля депутаты рассмотрели вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Прозвучало, что в минувшем году результаты работы задействованных на объектах подрядчиков оказались неоднозначными. Если на одних домах работы были выполнены качественно, то в других многоэтажках жильцы жаловались на залитые водой квартиры, треснувшую штукатурку и оторванные козырьки.

Также рабочие одной из фирм испортили тротуарную плитку на Театральной площади, залив ее краской, клеем и цементным раствором. Теперь они сами стараются отчистить ее, и если это не удастся сделать, то фирме-подрядчику придется поменять плитку за свой счет. Помимо этого, строители заплатят штраф.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил, что депутаты еще в прошлом году обратили внимание на качество работ, а в Городской Думе была создана специальная рабочая группа. Ее председатель Андрей Нефедов рассказал, что депутаты проверили практически все дома в центральной части города, на которых велись работы по капремонту. Они пришли к выводу, что причиной разрушения фасадов стала, в том числе и халатность управляющих компаний. Перед началом капремонта они должны были провести работы по реконструкции вентканалов и подготовке подкровельного пространства.

- Управляющие компании не реагировали на предписания, не готовили должны образом дома к проведению капитального ремонта, кроме того, большая часть подрядных организаций, выигравших конкурсы в прошлом году - иногородние компании, многие из них недобросовестно отнеслись к своим обязанностям, - отметил депутат Максим Платов.

Исправлять фасады подрядчики будут в рамках гарантийного ремонта.

- Необходимо также усилить контроль за разработкой проектной документации, - предложил Андрей Нефедов. - А в том случае, если дом не подготовлен к капитальному ремонту, лучше отложить его, чем тратить огромные средства на работы, после которых будут залиты квартиры и подъезды, а фасады домов начнут рушиться.

В нынешнем году в Калуге планируется провести капитальный ремонт в 99 домах на общую сумму 550 миллионов рублей. Будут отремонтированы фасады, крыши, инженерные сети и отмостки.

В настоящее время подрядчики приступили к работам на 51 многоквартирном доме, заменено 48 лифтов, завершены работы по ремонту фасадов и крыш двух домов.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Владимир Федотов, контроль за подрядчиками станет еще жестче, число выездных проверок увеличат, а основной акцент будет сделан на качестве работ. Также обязательным требованием к подрядчикам станет страхование ответственности в случае повреждения имущества жильцов.

- В этом году мы отмечаем 650-летие Калуги, ремонтируется множество домов в центральной части города и отдаленных районах, очень важно выполнить все работы качественно и в срок, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Также необходимо к майским праздникам привести в порядок Театральную площадь. В дальнейшем необходимо наладить тесное сотрудничество между Фондом капитального ремонта, Государственной жилищной инспекцией, властями города и управляющими компаниями, чтобы капитальный ремонт приносил жителям радость, а не новые проблемы.