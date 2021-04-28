В Костроме завели дело о халатности из-за нападения собак на горожан

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Костромы и городского центра передержки животных.

По мнению следствия, чиновники и сотрудники центра не предприняли действенных мер по отлову бродячих собак и их изоляции, из-за чего в январе - марте 2021 года животные неоднократно нападали на людей. От агрессии бродячих псов пострадали в том числе и трое школьников, которые с укусами обращались в медучреждения.

- Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по созданию благоприятной окружающей среды и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности человека на территории муниципального образования, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.