В Москве потеплеет до плюс 30

После Дня Победы в столичном регионе начнется потепление, столбики термометров покажут +25...+30 градусов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Само начало мая не будет теплым, прогнозируются методические похолодания. Зато после окончания длинных майских праздников тепло вернется, температура может достигнуть даже 30-градусной отметки.

Ясную и солнечную погоду в столичный регион принесет южный циклон. С его приходом природа "проснется" окончательно.