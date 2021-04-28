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28.04.2021 00:19
Рубрика: Экономика

Кругосветка по воде

Стартовала реконструкция Южного речного вокзала
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8442)
Едва Северный речной вокзал, заработавший в минувшие выходные после реконструкции, принял первые суда, как столичные власти начали работы по обновлению Южного речного вокзала. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.
Реконструкция вернет зданию речного вокзала его исторический облик, обещают в стройкомплексе столицы. Фото: Александр Корольков/РГ Реконструкция вернет зданию речного вокзала его исторический облик, обещают в стройкомплексе столицы. Фото: Александр Корольков/РГ
Реконструкция вернет зданию речного вокзала его исторический облик, обещают в стройкомплексе столицы. Фото: Александр Корольков/РГ

"Это важная транспортная точка на юге столицы, - написал глава города. - В последние годы из-за плохой доступности для пассажиров здесь реже принимают круизные теплоходы". Но летом отсюда все-таки можно будет отправиться в круиз к южным городам страны. Запланированные работы навигацию не остановят. Итогом же их будет обновление как самого здания вокзала, так и причалов и набережной.

Фото: РИА Новости
Северный речной вокзал снова принимает суда: какие новшества ждут туристов

Напомню, построен Южный речной вокзал был в 1932 году. Он представлял собой деревянное здание и находился совсем в другом месте - на Варшавском шоссе у Даниловского моста. В Нагатинский затон его перенесли спустя 40 лет. Постоянное же здание построили в 1985 году, а заработал он в 1986-м.

В 2000-е годы Южный речной вокзал перешел в частные руки. Его обшили типовыми панелями и превратили в очередной торгово-ярмарочный центр. В 2017 году из-за нарушения градостроительных норм при реконструкции по решению суда здание должно было быть снесено...

Через затон Новинки построят два пешеходных моста

Но настал все-таки час обновления. Реконструкция вернет Южному речному вокзалу исторический облик. Рядом с ним планируется построить галерею современного искусства. Здесь же появятся офисы, торговые объекты и рестораны. Добраться к ним можно будет без проблем. Через затон Новинки построят два пешеходных моста. Работы эти начинаются не с нуля. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, уже сейчас идет реконструкция двух ближайших набережных - Марка Шагала и затона: "Там появятся площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями и прокат водного транспорта". Проложат также велодорожки, откроются летние кафе с видом на Москву-реку. Для любителей же отдыха на воде станет еще более притягательной Московская кругосветка - круиз с Северного речного вокзала по трем рекам - Москве-реке, Оке и Волге - до Южного речного вокзала или наоборот.

По словам Собянина, закончить реставрацию Южного речного вокзала решено к Дню города в 2022 году.

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