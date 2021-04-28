"Это важная транспортная точка на юге столицы, - написал глава города. - В последние годы из-за плохой доступности для пассажиров здесь реже принимают круизные теплоходы". Но летом отсюда все-таки можно будет отправиться в круиз к южным городам страны. Запланированные работы навигацию не остановят. Итогом же их будет обновление как самого здания вокзала, так и причалов и набережной.
Напомню, построен Южный речной вокзал был в 1932 году. Он представлял собой деревянное здание и находился совсем в другом месте - на Варшавском шоссе у Даниловского моста. В Нагатинский затон его перенесли спустя 40 лет. Постоянное же здание построили в 1985 году, а заработал он в 1986-м.
В 2000-е годы Южный речной вокзал перешел в частные руки. Его обшили типовыми панелями и превратили в очередной торгово-ярмарочный центр. В 2017 году из-за нарушения градостроительных норм при реконструкции по решению суда здание должно было быть снесено...
Но настал все-таки час обновления. Реконструкция вернет Южному речному вокзалу исторический облик. Рядом с ним планируется построить галерею современного искусства. Здесь же появятся офисы, торговые объекты и рестораны. Добраться к ним можно будет без проблем. Через затон Новинки построят два пешеходных моста. Работы эти начинаются не с нуля. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, уже сейчас идет реконструкция двух ближайших набережных - Марка Шагала и затона: "Там появятся площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями и прокат водного транспорта". Проложат также велодорожки, откроются летние кафе с видом на Москву-реку. Для любителей же отдыха на воде станет еще более притягательной Московская кругосветка - круиз с Северного речного вокзала по трем рекам - Москве-реке, Оке и Волге - до Южного речного вокзала или наоборот.
По словам Собянина, закончить реставрацию Южного речного вокзала решено к Дню города в 2022 году.