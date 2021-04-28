С девятого класса ученики обычной московской школы могут приблизиться к будущей профессии. Почти в 400 школах города для этого вот уже несколько лет существуют предпрофессиональные классы. Медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические... А на днях впервые начался прием еще и в медиаклассы, а также объявлен набор в IT-классы, созданные в 2019-м году. Принять участие в испытаниях могут все девятиклассники без исключения, независимо от того, есть интересующий ученика класс в его школе или придется продолжить учебу в другом учебном заведении. Главное - показать хорошие знания на вступительных. Зачислят сильнейших. Все по-честному.

Сейчас такие классы посещают более 45 тысяч ребят, или на 20% больше, чем год назад. "Развитие предпрофессионального образования - одна из наших приоритетных задач, - прокомментировала новый формат обучения заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - У столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в востребованных областях". Кто же нужен на рынке труда в столице в наши дни? Медицинские сотрудники всех специальностей, IT-специалисты, инженеры в оборонном комплексе, транспорте, энергетике. По расчетам аналитиков, в ближайшие годы 57 профессий исчезнет, а 186 новых появится. В Атласе новых профессий, подготовленном "Сколково" и Агентством стратегических инициатив, говорится, в частности, что особенно востребованы будут специальности, связанные с инженерией и медициной. Такие, как IT-медик, генетический консультант, молекулярный диетолог, специалист по киберпротезированию, строитель "умных дорог"....

По-прежнему нужны и журналисты. Марианна Лебедева, директор Московского центра качества образования, выступающего оператором при создании предпрофессиональных классов, рассказала "РГ", почему решено открыть медиаклассы:

- В современном информационном мире очень востребована подготовка в области медиа. Я бы сказала даже, что медиаграмотность нужна специалисту в любой области. Ну и, конечно, наше решение продиктовано в первую очередь запросом самих ребят, которые хотят связать свое будущее с медиа. Интерес к проекту очень высокий - заявки на открытие таких классов подали почти 300 школ. Выбрали 57. Тех, у кого самые высокие результаты ребят по четырем профильным предметам - русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку. Учитывали и деятельность школ в области медиа - работу школьного пресс-центра, медиацентра, социальных сетей, детского телевидения, дополнительного образования по направлению и прочее.

Ребята, которые попадут в медиаклассы, помимо обязательных предметов старшей школы и углубленного изучения профильных предметов, будут заниматься по шести ведущим направлениям. Медиажурналистикой, медиакоммуникациями в социальных сетях, фотожурналистикой, тележурналистикой, радиожурналистикой, рекламой и связями с общественностью. На этих уроках школьники начнут осваивать технологии создания современного медиатекста, учиться блогингу, рерайтингу, риторике и многому другому.

Заявки на открытие медиаклассов подали почти 300 школ. Выбрали 57

Один из таких первых медиаклассов откроется в школе в Некрасовке. Его директор Майя Булаева рассказала корреспондентам "РГ": "Наша школа всегда была в авангарде образовательных тенденций. Именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы уже 1 сентября у нас появился медиакласс. Школа, по моему убеждению, должна давать не только фундаментальные знания, но и прикладные компетенции. Мы выбрали для себя два главных направления - SMM и телекоммуникации. Уверена, что будем в тренде и дадим ребятам самое лучшее и самое актуальное образование". Восьмиклассник Никита Жоричев из школы в Некрасовке занимался в телестудии с начальных классов, а позже закончил медиакурсы. Снимался уже в различных фильмах и сериалах. Надеется, что в будущем будет совмещать работу телеведущего и режиссера. Счастлив, что медиакласс появится именно у них, и уже готовится к экзаменам в новый класс. Наташа Иванова из этой же школы планирует связать свою жизнь с дизайном, но тоже очень хочет попасть в медиакласс: "Это поможет мне стать более открытой и общительной. Интересным кажется и направление "фотожурналистика": ведь через объектив фотокамеры можно лучше увидеть красоту окружающего мира". Пока же Наташу, Никиту и всех других претендентов в медиаклассы ждет отбор в два этапа. 12 мая - тестирование, которое оценит их языковую грамотность и умение работать с информацией. А 17 мая - написание эссе.

Партнерами этого проекта стали ведущие вузы страны: Московский госуниверситет имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Государственный институт русского языка имени Пушкина. Присоединились к проекту и крупные СМИ.

Ученики уже существующих IT-классов углубленно изучают информатику, математику и физику. Плюс осваивают одно из шести направлений, которое для себя выбрала школа. Скажем, разрабатывают компьютерные программы, антивирусы, мобильные приложения, собирают роботов и квадрокоптеры. Заинтересовало? Для зачисления в IT-класс девятиклассникам 15 мая нужно пройти онлайн-тестирование. Для участия в испытании надо до 12 мая зарегистрироваться на портале my.mcko.ru.

Кстати

Для участия во вступительных испытаниях необходимо до 30 апреля зарегистрироваться в системе my.mcko.ru. Инструкция по регистрации доступна на портале проекта (раздел "Приемная кампания-2021"). Другие подробности можно узнать на портале mcko.ru.