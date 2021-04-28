С 1 по 23 мая закроется участок "Дубровка" - "Волжская" салатовой линии метро - этот отрезок расположен на юго-востоке и его закрытие отрежет жителей нескольких районов столицы от привычного пути в центр. Компенсировать подземку должны бесплатные автобусы и альтернативные маршруты на МЦК, МЦД и других линиях метро.

Закроют же движение на эти три недели ради будущего комфорта. Окно нужно метростроителям, которые возводят станцию "Печатники" Большой кольцевой линии - второго кольца столичной подземки. Она будет пересадочной с одноименной станцией салатовой ветки. После запуска БКЛ у тех, кто часто пользуется Люблинско-Дмитровской веткой, станет больше вариантов доехать хоть в центр, хоть в соседние районы.

А как же быть, пока подземка будет закрыта? Все довольно просто. Тем, кто живет возле перекрытых станций "Дубровка" и "Кожуховская", стоит воспользоваться остановками МЦК "Дубровка" и "Автозаводская" - с их помощью можно добраться до других веток метро. "Если же вы обычно пользуетесь "Печатниками" или "Волжской", то стройте свой маршрут через станцию МЦД "Люблино", - рекомендуют в департаменте транспорта. - А пассажирам участка "Люблино" - "Зябликово" проще добраться в центр через Замоскворецкую линию: пересаживайтесь с "Зябликово" на "Красногвардейскую".

Дублировать перекрытую ветку метро по земле как всегда будут бесплатные автобусные маршруты КМ. Дептранс обещает запустить около 200 автобусов большого класса, но предупреждает, что они будут перегружены. Всего компенсационных маршрутов будет три. КМ 1 запустят от метро "Волжская" до метро "Текстильщики". КМ 2 поедет от "Волжской" через МЦД "Люблино", метро "Печатники" и "Кожуховская" до "Дубровки". КМ 3 проследует от метро "Печатники" через "Кожуховскую" до "Дубровки".

Чтобы автобусам ничто не мешало, для них организуют временные выделенные полосы и в целом поменяют схему движения в районе закрытых станций. Автомобилистам лучше объезжать эти места, поскольку приоритет будет у общественного транспорта.