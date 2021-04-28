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28.04.2021 18:20
Рубрика: Общество

Отдышаться от пандемии

В подмосковном санатории "Виктория" обсудили международные программы реабилитации после COVID-19
Текст: Евгений Гайва
Программы реабилитации после перенесенного COVID-19 сейчас предлагают около четверти российских санаториев. Методики будут усовершенствованы с учетом международного опыта, рассказали "РГ" представители санаторно-курортного комплекса.
Среди современных методик лечения последствий коронавируса - ингаляции атомарным водородом. Фото: Сергей Михеев/РГ Среди современных методик лечения последствий коронавируса - ингаляции атомарным водородом. Фото: Сергей Михеев/РГ
Среди современных методик лечения последствий коронавируса - ингаляции атомарным водородом. Фото: Сергей Михеев/РГ

Предлагать программы восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом санатории начали еще летом 2020 года. Тогда же Минздрав дал базовые методические рекомендации по медицинской реабилитации пациентов, рассказывает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов. Сейчас документ дорабатывается по мере накопления новых данных. А они свидетельствуют, что человеку, перенесшему коронавирус, нужно комплексное сопровождение врача. Лечение в санатории - идеальный вариант, говорит он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По данным на март 2021 года, например, в Великобритании 29% пациентов, перенесших COVID-19, после выписки из стационара вновь поступают в больницу. При этом смертность в постковидный период среди пациентов достигает 12%, приводит пример академик РАН, известный российский пульмонолог Александр Чучалин. В первую очередь это связано с тромбообразованием, повреждением органов, вовлекаемых в процесс заболевания, - мозга, сердца, легких. "Поэтому необходимость ведения больных в постковидный период предельно актуальна", - говорит он.

Внедрение современных методик, разработанных на основе накопленных данных о последствиях заболевания коронавирусом, обсуждали на конференции в подмосковном санатории "Виктория". Он может стать клиническим, то есть там будут внедрять передовые технологии, поясняет Чучалин. Пилотные проекты также могут быть распространены и на другие российские здравницы. Некоторые из внедряемых методик уникальны. Например, ингаляции атомарным водородом. Такую методику применяют сейчас только в Японии, Китае и России. Она помогает преодолеть проблемы, связанные с поражением сосудов. Еще один метод - ингаляции оксидом азота для профилактики тромбообразования, говорит ученый.

Некоторые новые методики постковидной реабилитации в санатории уже внедряют. До и после проведения процедур снимаются показания, данные говорят о высокой эффективности методик восстановления здоровья, рассказывает главврач санатория Василий Найденов.

Интерес к программам постковидной реабилитации растет в арифметической прогрессии, так как любые формы коронавируса дают осложнения, отмечает он. Пациенты ощущают расстройство сна, одышку, быструю утомляемость, страдает опорно-двигательный аппарат.

Программы постковидной реабилитации действуют сейчас во многих санаториях, но данные об их эффективности не публикуются, так что сложно сказать, насколько эти методы соответствуют принципам медицины доказательств, отмечает Чучалин. По его мнению, очень важно международное сотрудничество, так как в этом случае более критично взвешиваются эффективность и безопасность тех или иных методов, поясняет ученый.

Внедрение программ постковидной реабилитации особенно важно для санаториев Центральной полосы, Поволжья, так как южные регионы загружены за счет основного туристического потока. Там спросом пользуются общеоздоровительные программы, особенно летом, отмечает Данилов.

Между тем, по данным туроператоров, в мае и летние месяцы южные курорты России будут испытывать перегруженность туристами. Потому часть россиян переориентируется на другие регионы. Как раз в этом случае привлекательными станут санатории, предлагающие не только отдых, но и лечебные, реабилитационные программы, отмечают представители туриндустрии.

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