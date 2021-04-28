Новости

МИД Судана не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 28.04.2021
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 28.04.2021
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 28.04.2021
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 28.04.2021
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 28.04.2021
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 28.04.2021
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 28.04.2021
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 28.04.2021
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 28.04.2021
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 28.04.2021
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 23:33
Рубрика: Происшествия

Шашлык обойдется дорого

В столице начался сезон пожаров
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8444)
Гидрометцентр России пообещал предстоящее лето в столичном регионе теплым, жарким может стать август. А жаркая и сухая погода, как известно, может спровоцировать возникновение природных пожаров. Чтобы избежать повторения 2010 года и памятной "дымовой завесы", в столице создали специальную группировку из пожарных и спасателей. Подробности выяснил корреспондент "РГ".
В России с начала года стали чаще гибнуть дети во время пожаров

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города, такая группировка создается ежегодно в преддверии пожароопасного периода. В этом году она масштабная: в частности, мониторингом обстановки займутся все пожарные вертолеты Московского авиационного центра. В ежедневном режиме они будут отслеживать ситуацию в черте Москвы. Общая численность группировки - свыше 4,5 тысячи единиц техники и более 30 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что проведение разведки с воздуха - важная профилактическая мера. "Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно их локализовать", - сказал Бирюков. Помимо разведки с воздуха идет превентивная подготовка с земли. В новой Москве прокладывают противопожарные полосы на границах поселений, проводят опашку 1,5 тыс. км. вдоль населенных пунктов, подготовлены площадки для посадки вертолетов для забора воды. Во всех административных округах созданы сводные отряды поливомоечной техники, которая будет тушить палы сухой травы.

По данным ГУ МЧС по Москве, спасатели этого ведомства принимают участие в сборной группировке, особое внимание уделяется профилактической работе с населением. "Жарить шашлык можно безопасно в пикниковых точках - специально оборудованных площадках", - рассказал замначальника Главного управления - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров. За разведение огня вне зоны для пикников предусмотрен штраф от 2 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 6 тыс. - для должностных лиц, и от 150 тыс. - для юридических лиц.

А в это время

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что одними карательными мерами проблему палов не решить. Министр предложил предоставить населению альтернативные способы утилизации сухой растительности без ее выжигания.

"Причиной пожаров, в том числе и природных, в основном становятся действия человека, поэтому усиление ответственности за эти действия оправданно. В то же время, требуя соблюдения законных требований, мы должны создать для людей условия, которые позволят им сделать правильный выбор. Так, запрещая сжигать мусор и сухую растительность, органы власти на местах должны предоставить возможность утилизации сухой травы другим способом. Одними запретами руководствоваться нельзя", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Евгений Зиничев потребовал усилить разъяснительную работу с населением в преддверии майских праздников. Беспокойство министра вызвал резкий рост возгораний сухостоя. Причем речь почти в ста процентах случаев идет именно о человеческом факторе, то есть о поджогах.

Людей не останавливают ни увеличившиеся штрафы, ни рейды полиции и инспекторов. Инспекторы МЧС ходят по дворам и напоминают, что с 1 января вступила в силу новая редакция Правил противопожарного режима в РФ. Она определяет порядок поведения людей, а также содержание территорий и зданий. Требования также касаются садоводов и дачников. В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.

Но эти профилактические разговоры не помогают, и уже в нескольких регионах палы травы перекидывались на деревни и становились причиной уничтожения домов.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров