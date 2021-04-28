Гидрометцентр России пообещал предстоящее лето в столичном регионе теплым, жарким может стать август. А жаркая и сухая погода, как известно, может спровоцировать возникновение природных пожаров. Чтобы избежать повторения 2010 года и памятной "дымовой завесы", в столице создали специальную группировку из пожарных и спасателей. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города, такая группировка создается ежегодно в преддверии пожароопасного периода. В этом году она масштабная: в частности, мониторингом обстановки займутся все пожарные вертолеты Московского авиационного центра. В ежедневном режиме они будут отслеживать ситуацию в черте Москвы. Общая численность группировки - свыше 4,5 тысячи единиц техники и более 30 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что проведение разведки с воздуха - важная профилактическая мера. "Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно их локализовать", - сказал Бирюков. Помимо разведки с воздуха идет превентивная подготовка с земли. В новой Москве прокладывают противопожарные полосы на границах поселений, проводят опашку 1,5 тыс. км. вдоль населенных пунктов, подготовлены площадки для посадки вертолетов для забора воды. Во всех административных округах созданы сводные отряды поливомоечной техники, которая будет тушить палы сухой травы.

По данным ГУ МЧС по Москве, спасатели этого ведомства принимают участие в сборной группировке, особое внимание уделяется профилактической работе с населением. "Жарить шашлык можно безопасно в пикниковых точках - специально оборудованных площадках", - рассказал замначальника Главного управления - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров. За разведение огня вне зоны для пикников предусмотрен штраф от 2 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 6 тыс. - для должностных лиц, и от 150 тыс. - для юридических лиц.

А в это время

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что одними карательными мерами проблему палов не решить. Министр предложил предоставить населению альтернативные способы утилизации сухой растительности без ее выжигания.

"Причиной пожаров, в том числе и природных, в основном становятся действия человека, поэтому усиление ответственности за эти действия оправданно. В то же время, требуя соблюдения законных требований, мы должны создать для людей условия, которые позволят им сделать правильный выбор. Так, запрещая сжигать мусор и сухую растительность, органы власти на местах должны предоставить возможность утилизации сухой травы другим способом. Одними запретами руководствоваться нельзя", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Евгений Зиничев потребовал усилить разъяснительную работу с населением в преддверии майских праздников. Беспокойство министра вызвал резкий рост возгораний сухостоя. Причем речь почти в ста процентах случаев идет именно о человеческом факторе, то есть о поджогах.

Людей не останавливают ни увеличившиеся штрафы, ни рейды полиции и инспекторов. Инспекторы МЧС ходят по дворам и напоминают, что с 1 января вступила в силу новая редакция Правил противопожарного режима в РФ. Она определяет порядок поведения людей, а также содержание территорий и зданий. Требования также касаются садоводов и дачников. В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.

Но эти профилактические разговоры не помогают, и уже в нескольких регионах палы травы перекидывались на деревни и становились причиной уничтожения домов.

Подготовил Тимофей Борисов