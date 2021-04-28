В Воронеже обнаружили поддельные сигареты на 400 миллионов рублей

Склад с контрафактными табачными изделиями находился в арендованных помещениях в промышленной зоне Левобережного района Воронежа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что незаконное производство сигарет раскрыли воронежские полицейские совместно с коллегами из ФСБ.

Оперативники выяснили, что четверо жителей Воронежа приобрели табак, оборудование и необходимые комплектующие.

Производство поддельных сигарет они организовали в подпольном цеху на территории табачной фабрики, расположенной в городе Усмань Липецкой области. Здесь и в Левобережном районе Воронежа полицейские и обнаружили более 3,2 миллиона пачек сигарет, на которых отсутствовали специальные марки для маркировки табачной продукции установленного образца. Общая стоимость составила около 400 миллионов рублей. При обысках изъяли оборудование для упаковки товара, деньги, электронные носители информации.