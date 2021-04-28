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В Воронеже побывал "Добропоезд" - всероссийская акция в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Семинары, мастер-классы и творческие мероприятия были ориентированы на инвалидов разного возраста, их родных и специалистов, которые отвечают за создание безбарьерной среды, реабилитацию и адаптацию.
В этом году "Добропоезд" проехал по маршруту Волгоград-Краснодар-Новороссийск-Ростов-на-Дону-Воронеж-Анапа. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области В этом году "Добропоезд" проехал по маршруту Волгоград-Краснодар-Новороссийск-Ростов-на-Дону-Воронеж-Анапа. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
В этом году "Добропоезд" проехал по маршруту Волгоград-Краснодар-Новороссийск-Ростов-на-Дону-Воронеж-Анапа. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

Участники форума узнали, как заниматься фитнесом и ходить в турпоходы, имея серьезные ограничения по здоровью, как правильно питаться с учетом своих заболеваний и отстаивать право на комфортную жизнь.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Слуцкая поделилась историей успеха и преодоления в рамках акции "Добропоезд"

Юные воронежцы посмотрели кукольный онлайн-спектакль с сурдопереводом "Дети в интернете".

Тем временем в самой столице Черноземья возобновляет полноценную работу после ковидного перерыва инклюзивный "Театр равных". Любительская труппа, в которой ровно половина артистов имеет какие-либо особенности, физические или ментальные, действует при местном ТЮЗе. Во время карантина от очных встреч и показов пришлось отказаться, но благодаря интернету репетиции не прерывались.

- Мы готовим две премьеры - "Сказки Гофмана" (по трем произведениям: "Золотой горшок", "Песочный человек", "Приключения в новогоднюю ночь") и "Дом маэстро Сарафанова" по пьесе Вампилова "Старший сын", - рассказала педагог "Театра равных" Анна Гребенщикова. - Работаем при поддержке департамента культуры Воронежской области и Фонда президентских грантов.

Первая постановка обещает быть волшебной, даже мистической, ведь у немецкого писателя везде исследуется конфликт обычного и потустороннего миров. Герои Гофмана проходят искушение и не всегда делают выбор в сторону добра. Жанр спектакля по Вампилову режиссер Павел Мясников (Санкт-Петербург) определил как "мистический анекдот". Предполагается, что артисты будут играть не в бытовом ключе.

- "Театр равных" существует с 2014 года. Ребята с ограниченными возможностями здоровья нас многому научили, - призналась Гребенщикова. - И речь даже не о толерантности - она у нас в крови. Научили... по-настоящему проживать жизнь. У них куча интересов, плотный график, каждая минута дорога. Иной раз неловко за себя становится!

Кстати

Вместе с акцией Воронеж посетила российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая. Именно она в 2014 году выступила с инициативой создания Добровольного физкультурного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта, а затем и возглавила его.

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