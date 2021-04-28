Вильфанд назвал регионы с комфортной для отдыха в мае погодой

Комфортная для отдыха погода в первые дни мая установится на юге европейской части России и на юге Западной Сибири. Об этом РИА Новости рассказали в Гидрометцентре. Там отметили, что в Омской, Томской и Новосибирской областях воздух прогреется до обычных значений: 16-20 градусов со знаком плюс.

Аномальное тепло порадует жителей Таймыра, где температура воздуха будет на 8-10 градусов выше климатической нормы.

"На юге европейской части России - 18-20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода - не жарко, но комфортно", - поделился своим мнением научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он не советует ехать отдыхать, например, в Мурманск, где прохладно - от нуля до плюс четырех градусов.

Что же касается Москвы и области, то здесь в первые два дня мая ночью максимум +6 градусов, а в светлое время суток: +8...+13 градусов.