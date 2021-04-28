Воронежцы в очередной раз столкнулись с недостоверной информацией о помощи ребенку. Мошенники взломали страницу одного из горожан и просили от его имени перечислить деньги на лечение сына.

Сам по себе прием пожертвований наличными - через коробки - законен. Но переносные боксы разрешены только в рамках согласованных мероприятий. Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

Подобные просьбы о финансовой помощи: на лечение детей, реабилитацию взрослых после тяжелых травм, содержание приютов для бездомных людей или животных - сегодня встречаются на каждом шагу. Как определить, кто действительно нуждается в поддержке, а кто спекулирует на нашем милосердии? О рисках и неписаных правилах филантропии в России рассказали воронежцам в рамках Недели честной благотворительности.

Посредник не нахлебник

Правило первое: старайтесь помогать через профессиональные фонды, а не в частном порядке, из рук в руки. Если, конечно, денег просит не ваш добрый знакомый.

- По оценке ВЦИОМ, около 14 процентов благотворительных пожертвований россиян уходит в нелегальную зону. Нет никакой возможности проконтролировать, на что идут собранные деньги. И такая ситуация бросает тень на всю сферу благотворительности. Бороться с этим можно только одним способом - поддерживая систему легальных, прозрачно работающих некоммерческих организаций. Они подотчетны и своим донорам (то есть тем, кто перечисляет средства), и государству, - отметила исполнительный директор Ассоциации "Все вместе" (Москва) Кира Смирнова. - Безусловно, недобросовестным может быть и фонд. Но его проверить гораздо проще, чем отдельного гражданина, который собирает деньги на личную карточку через соцсети.

"Все вместе" - это объединение 57 благотворительных организаций, которые соблюдают определенные стандарты работы. Причем следование им регулярно проверяется, и, если какой-то фонд не может устранить нарушения, его из союза исключают.

Благотворители-профессионалы тщательно проверяют документы подопечных, привлекают экспертов - медиков и юристов, чтобы удостовериться в том, что данное лечение или препарат нельзя получить в России бесплатно. Некоторые фонды помогают пациентам добиться лекарственного обеспечения за счет бюджета (по программе ОМС), но, поскольку это дело небыстрое, проводят закупку на период ожидания.

Добропорядочные органицации не собирают средства на улицах и в транспорте, через так называемых волонтеров с ящиками для денег

- Увы, нередко люди по незнанию начинают искать деньги сами. В Тульской области был случай: ребенок после аварии нуждался в челюстно-лицевой операции, клиника выставила родителям счет на пять миллионов рублей. И они в своем маленьком городе собрали эту сумму с миру по нитке. Пожертвования поступали на карту мамы. Когда выяснилось, что операцию можно было сделать бесплатно, семья подверглась травле: земляки, которые переводили деньги, почувствовали себя обманутыми. Пришлось менять место жительства, - рассказала Кира Смирнова.

Под маской волонтера

Бывает, к сожалению, и так, что пациент, на которого открыт сбор, вообще ненастоящий. Например, на волне интереса к СМА (спинальная мышечная атрофия) - страшному заболеванию, при котором действительно требуются очень дорогие препараты, - в популярной социальной сети Instagram буквально за пару месяцев появился десяток аккаунтов для сбора денег на таких малышей.

Тем не менее если вы имеете дело со сбором, который проводится некоммерческой организацией, то ее серьезность проверить вполне реально. Отсюда правило второе: изучите сам фонд, перед тем как переводить деньги.

Он должен значиться как минимум в федеральном реестре НКО. Многие фонды, которые дорожат своей репутацией, входят в Ассоциацию "Все вместе", а также пользуются платформой "Добро Mail.ru", где действует своя система проверки.

- Сейчас у всех есть сайты, и живые фонды постоянно обновляют там информацию, указывают все свои координаты, выкладывают отчеты - годовые и об обязательных аудиторских проверках, - сообщила директор Благотворительного фонда "ДоброСвет" (Воронеж) Александра Роднищева. - Отчеты также публикуются на сайте Минюста. Если НКО не сдает туда документы, не проходит ежегодного аудита - ее деятельность незаконна.

Добропорядочные организации не собирают средства на улицах и в транспорте, через так называемых волонтеров с ящиками для денег. Сам по себе прием пожертвования наличными - через коробки, которые могут ставиться у кассы в магазинах, - законен. Но для этого заключается договор между фондом и принимающей стороной, вскрытие происходит по акту при свидетелях, изъятая сумма зачисляется на расчетный счет. Переносные боксы разрешены только в рамках согласованных мероприятий.

По Воронежу нелегальные маршруточные сборы могут составлять несколько миллионов рублей в месяц, посетовала Роднищева:

- Такие же суммы мы аккумулируем через фонд. Потеря доверия к волонтерам с ящиками для денег приводит к тому, что перестают жертвовать и нам. Характерно, что таким способом - в транспорте, наличкой - привлекают пожертвования для пациентов из других городов. Из недавнего: фонд "Подари свет", зарегистрирован в Курске, а помогает почему-то детям с ДЦП в Воронеже. Скорее всего, в этом году волонтеров в маршрутках начнут штрафовать.

По словам Смирновой, недобросовестные фонды без стеснения публикуют вакансии для волонтеров, обещая им до 50 процентов от суммы сбора. Напомним, слово "волонтер" означает "доброволец" - оплата труда тут не предполагается по определению.

- В Москве есть организация, которая даже предоставляет проживание иногородним волонтерам. Естественно, они просят о пожертвованиях с особым чувством, - добавила эксперт. - Должно насторожить, если фонд зарегистрирован в одном городе, деньги собирает в другом, а подопечных имеет в третьем. На такие структуры бывает трудно обратить внимание правоохранительных органов. Если вы в Воронеже пожалуетесь на подозрительную активность курского фонда, то вас и направят в полицию Курска. А там что? Там ничего предосудительного не происходит... Увы, 80 процентов людей не интересуются эффектом, который дало их пожертвование. Мы не склонны смотреть, куда пошли наши деньги. Делаем добро и бросаем его в воду...

А что потом?

Чтобы рассказывать донорам о судьбе их взносов и тех, кому они предназначались, фондам нужно иметь какие-либо контакты жертвователей. Тогда возможна, например, почтовая рассылка с письмами благодарности или для возврата средств. Но выстроить такие связи получится, только если сбор будет идти на расчетный счет организации, а не на банковскую карту - пусть это и отдельная карта директора.

- Можно быть каким угодно честным, сообщать о каждом взносе, но, когда тебе на личный счет то и дело капают пожертвования, это для любого будет соблазном. Зачем его создавать? - рассуждает Смирнова. - Сбор на карту опасен и тем, что банк может ее заблокировать, если сочтет подозрительной массу мелких поступлений. Можно также столкнуться с претензиями со стороны налоговой службы. Если же делать все официально, через расчетный счет, то удастся не только избежать претензий, но и помочь жертвователям оформить налоговый вычет: 13 процентов для граждан, один процент для юрлиц.

В воронежской Благотворительной организации "Общие дети" изначально проводили сборы на карту директора. Это казалось удобным прежде всего для доноров. Переходить на прием средств на расчетный счет было страшновато: вдруг люди не захотят заморачиваться с реквизитами? Оказалось, можно настроить платежи так, чтобы перевод без комиссии совершался в несколько кликов. Падения сборов не произошло.

Прямая речь

Кира Смирнова, исполнительный директор Ассоциации "Все вместе":

- Иногда фонды совершают ошибку, переводя деньги на карту, например маме подопечного. Любые средства, переданные физлицу, не подлежат контролю. Если мы собрали их на реабилитацию, а семья купила телевизор, мы солгали своим донорам. Профессиональный подход - это когда с подопечным заключается договор, где оговорено, может ли он открывать личный сбор на те же цели (обычно это не рекомендуется), может ли обращаться в другой фонд, как произойдет возврат средств или купленного оборудования (допустим, аппарата ИВЛ) в случае смерти. Если не поставить жестких ограничений, может выйти так, что человеку по итогам двух сборов купят две коляски и одна будет продана.