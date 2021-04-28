Спорт, добрые дела и культурный досуг - с помощью этих направлений активисты всероссийского волонтерского проекта планируют помочь воронежским подросткам, которых в обществе считают трудными.

Наша область стала четвертым - после Брянской, Омской и Свердловской областей - регионом России, где начал работать проект "Тренер".

Комплексная программа рассчитана на подростков 14-17 лет. Она появилась весной прошлого года в период пандемии.

- Весной и летом 2020 года команда молодежного подразделения ОНФ активно занималась волонтерством: мы помогали в оборудовании ковидных госпиталей. Врачам зачастую нужна была элементарная физическая помощь, требовались мужские руки, для того чтобы растаскивать кровати, ставить шкафы. Были сформированы группы быстрого реагирования, в которые входили люди самых разных профессий: бизнесмены, учителя, спортсмены. Тогда в эти команды пришли в том числе и ребята, которых называют трудными. Через какое-то время уже по всей стране стали работать подобные команды - это движение началось в 49 субъектах Федерации. За все время мы оборудовали 183 клиники. Кажется, пандемия прошла, а с ребятами надо продолжать работу. Мы сдружились, начали совместно заниматься спортом, организовывать культурные мероприятия и решили продолжать работать вместе, - рассказал руководитель исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Комплексная программа социализации трудных подростков включает несколько направлений: физическое и патриотическое воспитание, культурное просвещение, командообразование и психологическую помощь.

- Сегодня мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них - человек, который всегда рядом: во дворе, на улице, в зале. С тренером можно посоветоваться. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно "поймать" их, когда они на распутье и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло. Наш проект "Тренер" - как раз об этом: помогать, если можешь, чувствовать ответственность за то, что ты делаешь. Они вот знают, что тренировку можно и пропустить, но, если подшефной бабушке обещал забор починить, надо выполнять, - отметил Игорь Кастюкевич.

Первым тренером проекта в Воронежской области стал 36-летний Дмитрий Бешенец. Дмитрий - девятикратный чемпион Европы и шестикратный чемпион мира по джиу-джитсу. Он подготовил пять победителей первенства мира по джиу-джитсу и девять призеров среди спортсменов до 18 лет и до 21 года.

- Я отлично знаю, кто такой тренер и какое значение он имеет в жизни каждого спортсмена. Спорт - это, безусловно, важно. Но быть хорошим человеком куда важнее, - отметил Дмитрий Бешенец.

По мнению местных чиновников, проект "Тренер" должен стать приоритетным среди региональных инициатив по наставничеству и спорту.

- Эта программа рассчитана на ту аудиторию, которая требует дополнительного и особого внимания. Данный проект может реализовываться не каким-то одним видом спорта, а целой группой направлений. Мы с удовольствием подключимся к нему, привлечем к занятиям и тренировкам наших специалистов. Сегодня любой тренер может присоединиться к проекту - думаю, таких наставников в Воронежской области станет больше, - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

В планах "Тренера" не только спортивные тренировки, но и посещение музеев, организация литературных клубов и музыкальных концертов, работа с подшефными пенсионерами, мастер-классы с известными спортсменами и проведение товарищеских встреч и турниров.

В Воронеже открытие проекта ознаменовалось товарищеским матчем между командами дворового футбола.

Спорткомплекс с исторической капсулой

Капсулу с посланием потомкам заложили на месте возведения волейбольного центра в Ярославле. На его арене будут проходить матчи чемпионата мира 2022 года.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол - 2022" Роман Станиславов, депутат Государственной думы РФ, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

По данным правительства региона, подготовительные работы на площадке начались в конце 2020 года: здесь уже обустроена система водоотведения, проводится замена грунта, вырублены деревья. Сам волейбольный центр будет возводиться за счет инвестора, а вспомогательные здания - на государственные средства. В основном здании разместятся волейбольная арена на пять тысяч зрителей, конференц-зал, зоны спортивной подготовки, реабилитации и временного проживания спортсменов из ярославского волейбольного клуба "Ярославич". В отдельном блоке будет создан малый спортзал с трибунами на 500 мест и возможностью проведения тренировок и соревнований по различным видам спорта. Кроме того, предусмотрены здание для пляжного волейбола и подготовительно-восстановительный блок с бассейнами.

- Комплекс универсальный: здесь можно будет заниматься не только волейболом, но и баскетболом, мини-футболом, художественной гимнастикой, борьбой, плаванием, другими видами спорта, а также проводить концерты, фестивали, конференции. Он станет точкой притяжения для жителей и гостей города, новой достопримечательностью, - уверен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.