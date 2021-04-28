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Рубрика: Происшествия

Всегда ли собственник прав?

Прокуратура проверяет правомочность выселения жильцов из бывшего пансионата "ЗиЛ"
Текст: Анна Скрипка (Орел)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 92(8443)
В Орловской области к проблеме жильцов бывшего пансионата "ЗиЛ", которым грозят выселением, подключились местные власти. Губернатор региона Андрей Клычков призвал задействовать прокуратуру и облуправление ФССП, чтобы разобраться в ситуации.

История жителей поселка Нечаевского Орловской области длится годы и пока далека от логического завершения. Почти четыре десятка орловцев вынуждены сейчас ютиться у родственников, скитаться по съемным квартирам и параллельно отстаивать свои права на жилье, в котором у большинства родились и выросли дети.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Это здание изначально только называли пансионатом. По сути, оно стало настоящим домом для сотрудников завода и тех, кто строил его производственные и жилые комплексы. В 1981 году жилплощадь в "ЗиЛе" выдали почти двум десяткам семей. С тех пор утекло много воды. Завод прекратил производство и закрылся. Жильцы пансионата оформили регистрацию по месту проживания, исправно оплачивали коммунальные услуги. Большинство из них вышло на заслуженную пенсию.

С закрытием завода в 2005 году "ЗиЛ" сдавали в аренду, позже он был продан и теперь называется ООО "Профилакторий". Здания перевели в статус нежилых вместе с жилым трехэтажным домом. Новый собственник Кюри Кекаев сразу же потребовал или освободить помещения, которые теперь принадлежат ему по праву и считаются нежилыми, или платить за проживание в них как в гостинице.

Жильцы пансионата возмутились. Они прожили здесь всю жизнь, и дохода, который бы позволил им приобрести взамен другое жилье, у этих орловских семей попросту нет. Куда идти?

Споры порой перерастали в открытые столкновения: из-за убранных мусорных баков, закрытых ворот и других препятствий для орловцев. Противостояние продолжалось на площадке пансионата до тех пор, пока жильцы все же не были вынуждены съехать. В квартирах исчезли электричество и вода. Новый собственник назвал слишком высокой нагрузку на электросети пансионата, которые, по его словам, нужно было сменить еще лет 15 назад.

Фото: Архив Григория Шичкина
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Сейчас прения продолжаются в суде, и позиции сторон понятны и прозрачны. Орловцы отстаивают свое право жить здесь и дальше, а Кюри Кекаев - выселить всех из здания, которое теперь его собственность.

Тем временем в прокуратуре Орловской области отреагировали на ситуацию с выселением людей из пансионата. Новому директору профилактория напомнили о том, что ограничивать доступ жильцов к своим квартирам до решения суда недопустимо.

- Позиция какого-то гражданина или собственника без решения суда не может являться основанием для лишения людей крыши над головой. Важно проверить всю имеющуюся документацию и в случае необходимости принять соответствующие меры, - заметил губернатор Андрей Клычков.

Местным властям тоже внесли представление: в прокуратуре отметили, что органы местного самоуправления не приняли надлежащих мер к обеспечению жилищных прав граждан и предоставлению им жилья, признав их нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Комментарий

Прокуратура Орловской области:

- По факту возможных противоправных самоуправных действий директора ООО "Профилакторий" по воспрепятствованию гражданам реализации их права пользования помещениями, в которых они зарегистрированы и проживают, ограничению подачи коммунальных ресурсов в данные помещения МО МВД России "Мценский" проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты поставлены на контроль.

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