Губернатор Олег Кожемяко - о том, почему от Приморья до Беларуси рукой подать

Приморские сады по белорусским технологиям. Минское машиностроение для городской жизни и спорта. Поля на Тихоокеанском побережье, засеянные белорусской бульбой. Лен и дальневосточные консервы. "Обмен" театральными гастролями и поездки дальневосточных детей в Республику Беларусь. Это лишь некоторые позиции недавних договоренностей между Минском и Владивостоком. Как все это будет выглядеть на деле? Почему россияне и белорусы не смогут друг без друга? Какова реальная отдача от интеграции? Об этом и многом другом губернатор Приморского края, белорус по бабушке Олег Кожемяко рассказал "СОЮЗу".

Олег Кожемяко: Моя бабушка приехала на Дальний Восток из Беларуси 15-летней девочкой. Эти корни во мне всегда ощущаются. Сергей Красноухов / ТАСС

О визите в Беларусь

От поездки в Беларусь как всегда - самые приятные впечатления. Такое чувство, что побывал в гостях у родных братьев.

Я вообще искренне убежден, что российские регионы должны вносить свой посильный вклад в развитие отношений наших стран. Тогда и лидерам государств легче выстраивать межгосударственные отношения - опираясь на наработки и опыт отдельных территорий.

В последнее время зазвучали мнения, что Россию и Беларусь надо разделить. Как можно разорвать отношения братьев?! Ума не приложу. Понимаете, за нашими двусторонними отношениями стоят жизни миллионов. Тех, кто выпускает продукцию, которой мы торгуем, тех, кто завязан на нашей торговле, транспортном сообщении, культурных связях.

Приморский край продолжает и будет продолжать самое тесное сотрудничество с Беларусью.

В этот раз белорусские коллеги показали нам образцы новой, интересной техники, в том числе и для развития спорта. У них есть хорошие ледозаливочные машины, там разработали новые и недорогие ратраки, которые прекрасно используются для подготовки горнолыжных трасс. Эти машины - на широких колесах, не продавливают снег, а в летний период они могут работать и в городском хозяйстве.

Нам было очень важно договориться с белорусскими коллегами о поставках лифтов в Приморье. Могилевский завод выпускает качественные подъемники, процентов тридцать-сорок лифтов у нас в домах - из Могилева, еще с советского времени. Они себя прекрасно зарекомендовали. Десятилетиями исправно служили и служат людям. Специалисты к ним привыкли, не надо менять шахты.

В конце прошлого года мы уже получили из Беларуси партию тракторов для жилищно-коммунального хозяйства. Они эффективно используются в наших городах. Будем еще закупать городскую технику, например, машины для уборки мусора. У белорусов хорошие пассажирские автобусы для муниципальных линий, их тоже закупим.

О бульбе и яблочных садах

А какие у белорусов вкусные продукты! Сегодня белорусская еда - бренд высочайшего качества. Импорт продовольствия из Беларуси нужно расширять, завозить именно то, чего у нас не хватает: копченые и сырокопченые колбасы, молочную продукцию, сыры, изделия из льна.

Кроме высокого качества это же генетически все родное и близкое. У нас не меньше трети населения края с белорусскими корнями. Это самое дорогое, самое крепкое единство. Кровное. Сильнее его ничего нет. Моя бабушка приехала на Дальний Восток из Беларуси 15-летней девочкой. Эти корни во мне, в моей семье всегда ощущаются.

Есть новые договоренности по сельскому хозяйству. В этом году в крае будет высажено несколько сортосеменных участков белорусского картофеля - по их технологии. В республике замечательная урожайность картофеля, 400 центнеров с гектара считается стандартом. У нас 170 центнеров - хороший результат.

У нас не меньше трети населения края с белорусскими корнями. Это самое дорогое, самое крепкое единство.Кровное. Сильнее его ничего нет...

Опыт сотрудничества в этом вопросе есть, и он хороший. Когда я был губернатором Сахалинской области, мы пригласили на остров белорусских картофелеводов и с их помощью в совхозе "Южносахалинский" получили по 300 центнеров бульбы с гектара. Для острова с суровым климатом это удивительный результат! Затраты те же, а урожай в разы больше!

А в Приморье поля более подходят для сельского хозяйства. Наши фермеры уже ждут белорусские технологии.

С белорусским НИИ плодоводства мы договорились о выращивании яблок в нашем крае. Приморье с его мягким климатом - один из самых благоприятных регионов Дальнего Востока для садоводства. Я с детства помню, какие здесь были замечательные сады.

Договорились, что белорусские специалисты поделятся с нами своими богатыми наработками и на первых порах будут помогать приморским коллегам. Наши студенты-аграрии будут проходить практику на передовых предприятиях республики, а в Уссурийске создадим учебный класс на базе академии от Минского тракторного завода. Обмен первыми группами осуществим уже в этом году.

О духовных скрепах

В июне на гастроли в Беларусь улетает труппа Приморского академического театра драмы имени Горького. Наши артисты сыграют там несколько спектаклей, среди которых будет постановка "Крейсера". Это одна из символичных визитных карточек Приморского театра. Спектакль поставлен по роману Валентина Пикуля, он рассказывает о высочайших мотивах верности Родине и присяге. Осенью мы планируем организовать в Беларуси гастроли артистов Приморской сцены Мариинского театра. По этому вопросу написали отдельное письмо президенту Беларуси, заручились его поддержкой. Приморские артисты покажут белорусскому зрителю, что на самом краю российской географии живет высокий уровень культуры.

Наше будущее - дети! Без преемственности поколений нации не будет. Формируем детские группы для поездки в Беларусь, надеюсь, к сентябрю карантинные мероприятия утихнут, и мы детей отправим. Ребята будут со всего Приморского края, они обязательно побывают на святых для нашего народа местах: в Брестской крепости, Хатыни, на Буйническом поле, что недалеко от Могилева. Там же все полито кровью их прадедов, когда единый народ освобождал свою землю.

О братском плече

Для нас приятно и почетно, что в планах президента Беларуси стоит визит в Приморский край. Александр Григорьевич Лукашенко служил в погранвойсках, и в нашем приграничном крае ему будет интересно побывать. Ведь история наших границ легендарна! Здесь, в Гродековском погранотряде, начинал свою службу знаменитый пограничник, Герой Советского Союза Никита Карацупа. Даманские события тоже в наших краях происходили. В Приморье есть уникальное место, где сходятся три государственные границы: России, Китая и Северной Кореи.

Во время визита в Беларусь у нас была теплая и длительная встреча с Александром Григорьевичем, на которой мы проговорили все аспекты нашего сотрудничества. Он дал соответствующие распоряжения ведомствам. Все необходимые механизмы заработали.

В Беларуси живет работящий, очень дружелюбный народ. Белорусы любят свою землю и по-настоящему ей преданы. У нас один менталитет, языки - разные, но в сущности не требующие перевода, понятные и близкие культурные ценности. У нас же одни корни, деды, прадеды общие, как может быть по-другому? Этот мост двух государств нужно держать крепко, и регионы для этого моста играют роль важных опор.

Беларусь не имеет больших природных ресурсов, все их благосостояние и безукоризненный порядок существует благодаря трудолюбию. Живой пример белорусского качества: когда в ноябре прошлого года на Приморский край обрушился невиданной силы ледяной дождь, то в первую очередь пострадали энергосистемы. Тонны льда обрывали мощные ЛЭП как тоненькие нитки. В резерве у нас были дизельные генераторы белорусского производства, которые лет пять ждали своего часа, и когда он наступил - завелись с первого оборота.

Мы и дальше будем закупать белорусские генераторы. "Вилка" цены и качества у них очень привлекательная.

Годовой товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем приближается к трем миллиардам рублей. Это далеко не предел. Нам наши предки оставили такой большой и крепкий фундамент. Человеческий! Нам нужно только укреплять и развивать то, что уже проверено временем и поколениями.

Олег Кожемяко: Для нас приятно и почетно, что в планах президента Беларуси стоит визит в Приморский край. Фото: Сергей Шелег / БЕЛТА / ТАСС

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